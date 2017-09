En direct : l'ouragan Irma touche Cuba, les habitants de Floride sont appelés à évacuer

Après le passage d'Irma sur les îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou encore Porto Rico, le bilan provisoire est de 19 morts. L'ouragan a touché le nord de Cuba dans la nuit de vendredi à samedi et se dirige vers la Floride.

• L'ouragan Irma est repassé dans la nuit de vendredi à samedi en catégorie 5, après avoir été rétrogradé un temps en catégorie 4. Il a touché le nord de Cuba avec des vents à près de 260 km/h et se dirige vers la Floride, où les habitants ont commencé à évacuer en masse.

• Un nouveau bilan provisoire fait état de 19 personnes tuées. Au moins deux personnes sont mortes à Porto Rico, quatre dans les îles Vierges américaines et 10 dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui comptent également sept disparus et des dizaines de blessés. Deux personnes sont mortes dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda.

• Deux autres ouragans menacent la zone. Katia, rétrogradé en catégorie 1, a commencé à toucher les côtes mexicaines accompagné de vents de 120 km/h. Jose, classé catégorie 4, approche des Petites Antilles.

Première publication : 09/09/2017