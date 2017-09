Syrie : les forces gouvernementales brisent le siège de l'aéroport de Deir Ezzor

L'armée syrienne a brisé samedi le siège de l'aéroport militaire de Deir Ezzor qu'imposait depuis trois ans le groupe État islamique. Parallèlement, la coalition kurde a lancé une offensive dans l'est de cette région.

Les médias d'États syriens ont affirmé samedi 9 septembre que l'armée avait brisé le siège du groupe État islamique (EI) sur l'aéroport militaire de Deir Ezzor. Cette victoire des forces gouvernementales intervient alors que l'alliance des combattants arabes et kurdes soutenue par Washington a lancé le même jour une offensive dans l'est de cette région. Parallèlement; elle continue de déloger le groupe jihadiste de sa capitale de facto, Raqqa, dans le nord de la Syrie.

La possible perte de la ville de Raqqa et de la province de Deir Ezzor devrait sonner le glas de la présence de l'EI en Syrie. Depuis 2014, l'organisation extrémiste contrôle une large partie de cette province riche en pétrole et frontalière de l'Irak et assiégeait deux enclaves gouvernementales dans la capitale provinciale, dont il détient environ 60%.

L'aéroport était assiégé depuis trois ans

Les forces du régime avaient mis fin mardi au siège d'un de ces secteurs, dans l'ouest de la ville, qui avait pu être ravitaillé deux jours plus tard. Elles ont ensuite progressé vers la périphérie sud de la ville pour faire la jonction avec les soldats qui défendaient l'aéroport militaire, également assiégé.

"Des unités de l'armée syrienne, en coopération avec les forces alliées, ont brisé le siège de l'aéroport militaire" et des quartiers attenants, a annoncé l'agence officielle Sana.

"En brisant le siège de l'aéroport militaire, les forces du régime ont pu lier (ce secteur) aux quartiers gouvernementaux dans l'ouest de Deir Ezzor", a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

"Pas de coordination" entre la coalition et les forces gouvernementales

La victoire des forces du président Bachar al-Assad à Deir Ezzor intervient alors que l'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) a annoncé une nouvelle offensive pour déloger les jihadistes de l'est de la province du même nom.

Fer de lance de la lutte anti-EI dans la Syrie en guerre, les FDS ont conquis plus de 65% de Raqqa, "capitale" de facto de l'EI. "Nous diriger vers (la province) de Deir Ezzor est (maintenant) inévitable", a indiqué samedi à l'AFP Ahmad Abou Khawla, chef du "Conseil militaire de Deir Ezzor", groupe armé rattaché aux FDS, à l'issue d'une conférence de presse.

Ahmad Abou Khawla a assuré à l'AFP qu'il n'y avait pas "de coordination avec le régime ou les Russes" dans la bataille de Deir Ezzor.

Avec AFP

Première publication : 09/09/2017