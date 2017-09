En direct : les effets de l'ouragan Irma commencent à se faire sentir en Floride

Après le passage d'Irma sur les Caraïbes, le bilan est d'au moins 25 morts. L'ouragan a violemment frappé Cuba et doit toucher la Floride dimanche. Jose est finalement passé plus loin que prévu de Saint-Martin et Saint-Barth.

• Après avoir été rétrogradé, l'ouragan Irma est remonté en catégorie 4 dimanche matin et poursuit sa route vers la Floride. Il se trouve à une centaine de kilomètres de l'archipel des Keys, au sud de l'État, avec des vents de 210 km/h en moyenne et une direction nord/nord-ouest.

• En Floride, les habitants ont commencé à évacuer en masse. Les autorités ont appelé environ 6,3 millions de personnes à quitter le territoire. Les coupures de courant se mulitplient à Miami en raison de la chute de lignes à haute tension et de l'explosion de transformateurs.

• Samedi, Irma a balayé le centre de Cuba avec des vents à près de 260 km/h. Les informations concernant d'éventuelles victimes où l'ampleur des dégâts sur la plus grande île des Caraïbes parviennent difficilement.

• L'ouragan Jose, classé catégorie 4, s'est éloigné samedi des îles qu'il menaçait au grand soulagement de l'archipel des Antilles. L'état d'alerte y a partout été abaissé.

• Un nouveau bilan provisoire fait état de 25 personnes tuées après le passage d'Irma. Au moins deux personnes sont mortes à Puerto Rico, quatre dans les îles Vierges américaines et 10 dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui comptent également sept disparus et des dizaines de blessés. Deux personnes sont mortes dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda. Six morts ont également été déplorés dans les territoires britanniques d'outre-mer

• Katia, rétrogradé en tempête tropicale (catégorie 1), a atteint les côtes mexicaines et avance dans le pays, accompagné de vents de 70 km/h. Deux personnes ont été tuées en raison de glissements de terrain provoqués par les pluies.

Première publication : 10/09/2017