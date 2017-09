La Catalogne célèbre sa "fête nationale" dans un climat des plus séparatistes

Les séparatistes catalans défilent en masse, lundi, à Barcelone, pour leur "fête nationale", à trois semaines d'un référendum d'autodétermination interdit par les institutions espagnoles qui a plongé le pays dans une grave crise politique.

Ces dernières années, la “fête nationale” de Catalogne – la Diada – a pris des allures de plus en plus séparatistes et l’édition 2017 ne fait pas exception. Et le référendum du 1er octobre sur l’indépendance de cette région méditerranéenne, qui compte 7,5 millions d’habitants, accentue le trait.

"La Catalogne doit être enfin libre". Jenifer, 16 ans, a fait 200 km depuis Alcanar pr faire #Diada2017 à #BCN. pic.twitter.com/OBSNUeSHSf segolene (@Segolenea) 11 septembre 2017

Comme tous les 11 septembre, les Catalans descendent nombreux dans les rues de Barcelone pour célébrer leur “fête nationale” qui – selon le souhait des séparatistes – pourrait bien être la dernière avant la sécession que le gouvernement, dirigé par l'indépendantiste Carles Puigdemont, entend proclamer dans les 48 heures si le “oui” l'emporte au référendum.

Lors d'une conférence presse, lundi, le chef du gouvernement catalan a réaffirmé sa détermination quant à l'organisation du référendum.

Dans un climat de forte montée de l'indépendantisme, les Catalans commémorent à cette occasion la chute de Barcelone, le 11 septembre 1714, à la fin de la Guerre de succession d'Espagne remportée par le prétendant Bourbon.

"Lundi, nous les déborderons pacifiquement et démocratiquement, comme toujours, et le 1er octobre, nous les déborderons dans les urnes", a lancé Carles Puigdemont. "Les urnes unissent, elles ne divisent pas", a-t-il également affirmé dimanche en réponse à ses détracteurs. "Ce qui divise, ce qui dégrade la démocratie, c'est de ne pas laisser voter les citoyens".

Un enjeu important de la journée est de démontrer que les séparatistes peuvent encore mobiliser leurs troupes, après que la participation à la Diada a baissé l'année dernière. La principale association organisatrice, l'influente Assemblée nationale catalane (ANC), dénombrait dimanche plus de 1 800 autocars affrétés pour l'occasion, et quelque 400 000 personnes inscrites pour participer.

Chaîne humaine d'un bout à l'autre de la Catalogne, défilés multiples dans plusieurs villes ou simplement marée humaine dans les rues de Barcelone... quelle que soit sa forme, depuis 2012, le rassemblement a mobilisé entre un demi-million et 1,8 million de personnes selon les années et les comptages.

Madrid, de son côté, a réaffirmé son opposition au scrutin. "Il n'y aura pas de référendum et je ferai tout le nécessaire pour cela, car c'est mon obligation", a répété samedi le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, au terme d'une semaine qui a vu les tensions s'exacerber après la convocation officielle du vote.

La Cour constitutionnelle a suspendu le décret convoquant le référendum et le parquet de Catalogne a demandé à la cour d'appel régionale de lancer des poursuites contre chacun des membres du gouvernement de Carles Puigdemont. Le parquet a également demandé à une longue liste d'élus, fonctionnaires et entreprises, de ne pas participer à son organisation.

La société catalane semble divisée sur la question de l'indépendance : selon le dernier sondage de l'institut gouvernemental catalan, en juillet, 41,1 % la souhaitent et 49,4 % sont contre.

Avec AFP

Première publication : 11/09/2017