Macron attendu à Saint-Martin pour lancer un plan de reconstruction après Irma

Emmanuel Macron est attendu mardi dans la partie française de Saint-Martin puis à Saint-Barthélémy, deux îles dévastées par l'ouragan Irma, afin d'ouvrir la voie à la reconstruction de ces territoires des Antilles françaises.

Emmanuel Macron se rend mardi 12 septembre dans les Antilles françaises, où il est attendu en début d'après-midi. Le président français devra répondre aux critiques sur la gestion par les autorités française de l'ouragan Irma, qui a dévasté les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Le chef de l'État doit se poser à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à 5 h 45 locales (11 h 45 à Paris) puis gagner Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les deux îles meurtries, où l'heure est désormais à la remise en état. "L'investissement est complet, et la reconstruction le sera, rassurez-vous", a affirmé lundi Emmanuel Macron, qui fait le déplacement accompagné des ministres de l'Éducation et de la Santé.

À l'issue de la première réunion à Matignon du comité interministériel pour la reconstruction des deux îles lundi, le Premier ministre Édouard Philippe a assuré quant à lui que la reconstruction mobiliserait "toute l’énergie" de son gouvernement. Un délégué interministériel sera par ailleurs nommé dans les prochains jours afin de coordonner la reconstruction.

>> À lire : "Télécommunications : à Saint-Martin après Irma, radio et système D remplacent Internet et mobiles"

Plan de reconstruction

S'agissant de la distribution de l'eau, le gouvernement estime que le retour à la normale n'interviendra pas avant "trois mois", a précisé le Premier ministre. Sur place, les secours, militaires et forces de l'ordre sont désormais 1 500 et passeront bientôt à 2 000.

Engagés juste après le passage de l'ouragan, les plongeurs de la Marine nationale vérifient la praticabilité des quais à Saint-Martin. pic.twitter.com/BSgyonT9xB État-Major Armées (@EtatMajorFR) 10 septembre 2017

"Une très grande incertitude" plane par ailleurs sur l'état des réseaux électriques sur les deux îles, vers lesquelles une cinquantaine de groupes électrogènes sont en cours d'acheminement depuis la Guadeloupe. Selon le Premier ministre, 3 500 clients d’EDF sur 24 000 ont pu être réalimentés.

Sur le plan sanitaire, les hôpitaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ayant "beaucoup souffert", le chef du gouvernement a annoncé la mise en place dès mardi au stade de Marigot (Saint-Martin) d'un "centre de soins sous tente de grande capacité" pour les victimes de l'ouragan, avant l'arrivée prochaine du porte-hélicoptère Tonnerre, qui servira d'hôpital flottant.

Quant aux transports, les dégâts sont limités à l'aéroport de Saint-Martin Grand-Case, selon son gestionnaire, mais il est trop tôt pour déterminer la date de la reprise du trafic commercial. Les liaisons aériennes et maritimes vers la Guadeloupe devraient être rétablies progressivement cette semaine.

Embarquement de 12 tonnes de fret humanitaire dans l’A330 présidentiel à destination des populations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. pic.twitter.com/2klByV7RxW État-Major Armées (@EtatMajorFR) 11 septembre 2017

Les "plus fragiles" évacués de l'île

"Je comprends parfaitement la fatigue, l'angoisse du dénuement, le besoin de répit" des "nombreux habitants des deux îles" qui souhaitent "rejoindre la Guadeloupe ou la métropole", a souligné Édouard Philippe. Une cellule d'accueil et d'orientation a été mise en place à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.

Des listes de tous ceux qui veulent partir, seront "constituées", avec une priorité donnée "aux personnes les plus fragiles et dont les logements seraient inhabitables, notamment les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants", a-t-il précisé.

Alors que la rentrée des classes n'a pas pu avoir lieu, Édouard Philippe a ajouté que l'objectif était "d'assurer la reprise des cours dans des conditions normales à la rentrée des vacances de la Toussaint". Sur les 21 écoles que compte Saint-Martin, seules "trois restent entières".

Selon un bilan provisoire, Irma a fait au moins dix morts, 112 blessés et sept disparus à Saint-Barthélémy et Saint-Martin et y a détruit nombre de bâtiments.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 12/09/2017