Pourquoi l'iPhone X coûte un smic

Jusqu'à 1 329 euros : l'iPhone X est le smartphone le plus cher de l'histoire, et ce n'est pas qu’une question de technologie.

La reconnaissance faciale, des emojis animés, une dose de réalité augmentée... Autant de nouveautés intéressantes, certes, mais le plus important dans l’iPhone X, dévoilé mardi 12 septembre, est son prix. Le nouveau smartphone d’Apple coûte 1 159 euros, pour sa version de base, et 1 329 euros pour le modèle le plus cher de la marque à la pomme.

L’iPhone X peut donc vous coûter un smic. Il est vendu 200 euros de plus que le précédent et, surtout, le prix du smartphone star d’Apple a doublé depuis la sortie du premier iPhone en 2007. Une tendance unique dans l’univers high-tech, où les tarifs des produits baissent rapidement et à mesure que la technologie se démocratise.

Fans prêts à tout

Ce grand bond tarifaire a été anticipé. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d'un iPhone vendu à plus de 1 000 euros circulaient. La banque d’affaires Goldman Sachs avait même fourni une justification industrielle : les composants utilisés pour l’écran sont plus chers, et le nouveau capteur photo et l’augmentation de la puissance ont aussi un coût.

Apple really knows their audience: teenagers begging their parents to spend $1,000 on animoji Seth Fiegerman (@sfiegerman) 12 septembre 2017

Mais la technologie n’explique pas tout. Les prix est aussi une question de positionnement commercial : Apple rime depuis toujours avec haut de gamme. "Nous ne fabriquons pas des produits de base. Nous ne dénigrons pas ceux qui le font, c’est un modèle économique tout à fait valable, mais ce n’est pas notre approche", avait expliqué Tim Cook, PDG d’Apple, au magazine Fortune en mars dernier.

La marque à la pomme juge que ses fans sont prêts à dépenser sans compter. Elle n’a pas forcément tort : près de 40 % des possesseurs américains d’iPhone vont acheter l’iPhone X quel que soit le prix, même si une majorité d’entre eux reconnaissent que 1 000 dollars est un prix trop élevé, d’après une étude du cabinet publicitaire américain Fluent.

Faire plaisir aux actionnaires

Apple se doit aussi de faire plaisir à ses actionnaires qui ne jurent que par les profits. Aux États-Unis et en Europe, les marchés sont de plus en plus saturés et la firme américaine doit aller chercher la croissance avec les dents. Augmenter le prix de l’iPhone est une manière d’y arriver. "En intégrant cette hausse tarifaire, les analystes de Wall Street jugent que les revenus d’Apple devrait progresser de 7 % par rapport à 2015", note le Wall Street Journal.

Sur les marchés occidentaux, cette explosion du prix peut être rendue moins douloureuse pour le consommateur grâce aux subventions des opérateurs pour un nouvel abonnement. La pratique de plus en plus répandue de la location-vente permet aussi d’amoindrir le choc.

Mais le pari est bien plus risqué dans les pays en développement, où ces pratiques sont moins fréquentes, rappelle le Financial Times. Le positionnement tarifaire de l’iPhone X indique qu'Apple n'est plus aussi obnubilé par la conquète de l'Est asiatique. Le groupe américain peine à s’y imposer face aux marques locales chinoises ou indiennes low-cost. En Chine, considéré comme l'un des marchés stratégiques, Apple a chuté, en avril 2017, de la 3e à la 5e place du classement des vendeurs de smartphones.

Première publication : 13/09/2017