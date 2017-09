Une double attaque revendiquée par l'EI dans le sud de l'Irak fait des dizaines de morts

Au moins 50 personnes, dont des Iraniens, ont été tuées jeudi dans une double attaque près de Nassiriya, dans le sud de l'Irak. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis la reprise de Mossoul au groupe État islamique (EI).

Au moins cinquante personnes ont été tuées, dont des Iraniens, et plus de 80 autres blessées, jeudi 14 septembre, dans deux attaques suicides commises dans le sud de l'Irak, près de la ville de Nassiriya, et revendiquées par le groupe État islamique, a-t-on appris de sources policières et médicales.

La première attaque a eu lieu près d'un restaurant sur une autoroute à la sortie de Nassiriya. La seconde, à la voiture piégée, a visé un point de contrôle de la sécurité sur cette même autoroute, a précisé Saad Maan, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Cette autoroute est régulièrement empruntée par des pèlerins et visiteurs venus de l'Iran voisin, en route vers les villes saintes irakiennes de Najaf et Kerbala, plus au nord. Malgré des attaques quasi-quotidiennes, la province de Zi Qar était relativement épargnée jusqu'ici.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 14/09/2017