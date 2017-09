Irma : le bilan s'alourdit à 37 morts aux États-Unis

Parmi les nouvelles victimes, huit personnes âgées sont mortes dans une maison de retraite dans la banlieue de Miami, en raison de l'absence d'air conditionné après le passage d'Irma. Donald Trump se rendra sur place jeudi.

Trois jours après son passage en Floride, l'ouragan Irma continue de faire des victimes. Huit pensionnaires d'une maison de retraite de l'agglomération de Miami sont décédées, mercredi 13 septembre, en raison de l'absence d'électricité, les privant de climatisation. Dans la région, le thermomètre affiche actuellement une trentaine de degrés Celsius.

Une enquête a été ouverte après la découverte des cadavres de trois personnes âgées dans la maison de retraite de Hollywood Hills, dans le comté de Broward. Cinq autres pensionnaires sont mortes après leur transfert à l'hôpital. Selon les autorités locales, plus de 100 pensionnaires de l'établissement ont été évacués mercredi. L'hôpital qui les a pris en charge a précisé que la plupart souffraient de difficultés respiratoires, de déshydratation ou de problèmes liés à la chaleur.

Par ailleurs, à Orlando, plus au nord, trois personnes, dont deux adolescents de 13 et 16 ans, ont péri asphyxiées dans une maison où un générateur portable avait été laissé en marche.

Huit morts dans les Keys

Dans le comté de Monroe, qui englobe l'archipel des Keys, un chapelet d'îles à la pointe sud de la Floride, particulièrement exposé à l'ouragan, les autorités ont fait état de huit morts et 40 blessés.

Ces décès portent à 37 le nombre de morts causées par Irma en Floride et dans les États voisins de Géorgie et de Caroline du Sud et à 80 au total si l'on inclut les Caraïbes où le gigantesque ouragan a semé la dévastation dans plusieurs îles, dont la plus grande, Cuba.

Trump en Floride, Macron à Saint-Barthélémy

Selon les dernières estimations des compagnies d'électricité, mercredi à la mi-journée (heure locale), quelque 4,3 millions de foyers et entreprises, soit neuf millions de personnes environ, étaient encore privées d'électricité en Floride et dans les États voisins (Géorgie, Caroline du Sud et Caroline du Nord). Le rétablissement du courant pourrait prendre une semaine à dix jours.

Les dégâts assurés causés par Irma se montent à environ 25 milliards de dollars (21 milliards d'euros), soit 18 milliards de dollars aux États-Unis et sept milliards de dollars dans les Caraïbes, selon la société spécialisée dans les estimations Karen Clark & Co.

Dans les Antilles françaises, où le passage dévastateur d'Irma a fait 11 morts au moins et provoqué des dégâts matériels là aussi considérables, la priorité est à la reconstruction et au retour à la normale dans les meilleurs délais.

Le président Donald Trump se rendra en Floride jeudi tandis que le chef d'État français est lui attendu à Saint-Barthélémy après son passage à Saint-Martin.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 14/09/2017