Après Berlin, l'émir du Qatar en mission diplomatique à Paris

L'émir du Qatar a été reçu, vendredi, par Emmanuel Macron après une rencontre avec Angela Merkel. Depuis trois mois, le Qatar cherche à montrer que ses relations avec les pays occidentaux restent bonnes en dépit de la crise avec ses voisins du Golfe.

Emmanuel Macron s'est entretenu, vendredi 15 septembre à l'Élysée, avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, qui a décidé de se rendre à Paris avant son déplacement à l'Assemblée générale de l'ONU. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une brève tournée européenne du dirigeant qatari qui a rencontré, plus tôt dans la journée, la chancellière allemande Angela Merkel.

Depuis trois mois, le Qatar entend afficher publiquement de bonnes relations avec les pays occidentaux, en dépit de la crise du Golfe.

Le 5 juin, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte avaient rompu leurs relations avec le Qatar et lui avaient imposé des sanctions économiques (arrêt des liaisons aériennes, maritimes et terrestres) après l'avoir accusé de soutenir des groupes islamistes radicaux. Doha rejette ces accusations.

Emmanuel Macron a demandé la levée, "le plus rapidement possible", de l'embargo affectant les populations du Qatar et "réaffirmé la volonté de la France, qui entretient des relations d’amitié et de confiance avec tous les pays impliqués dans cette crise, de jouer un rôle actif en appui à la médiation koweïtienne, pour qu’une issue rapide soit trouvée à cette situation", indique l'Élysée.

Le président français avait déjà souhaité participer à un règlement de la crise en s'entretenant début août au téléphone avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane. Mais pour Alexandre Kazerouni, politologue et chercheur interrogé par France 24, "la marge de manœuvre de la France est limitée". Paris "a des intérêts aussi bien avec le Qatar qu’avec l’Arabie saoudite. C’est difficile d’être médiateur", estime le spécialiste.

Alexandre Kazerouni, politologue et chercheur

Le Qatar est en effet un investisseur de premier plan en France. L'exemple emblématique est celui du club de foot du Paris Saint-Germain que les fonds de l'émirat gazier ont propulsé au premier plan européen, notamment avec l'achat de la vedette brésilienne Neymar.

"Ce conflit ne va pas se résoudre en public", selon Angela Merkel

De son côté, la chancellière allemande a prôné des négociations discrètes entre le Qatar et l'Arabie saoudite et ses alliés pour résoudre la crise du Golfe. "Les acteurs (de la crise) doivent au plus vite s'assoir à une même table. L'Allemagne (...) veut apporter sa contribution pour résoudre ce conflit de manière à ce que chacun puisse sauver la face", a-t-elle affirmé. "Ce conflit ne va pas se résoudre en public avec chacun de par le monde qui fait ses appréciations (...) nous devons créer les conditions pour que le contenu des pourparlers ne se retrouve pas dans les journaux", a-t-elle ajouté

Berlin entretient de bonnes relations avec Riyad comme avec Doha. Le Qatar est par ailleurs actionnaire de grands groupes allemands comme Deutsche Bank et Volkswagen.

L'émir du Qatar a pour sa part indiqué être prêt à "s'asseoir à la table (des négociations) pour résoudre la crise" du Golfe.

Tamim ben Hamad Al-Thani a également été reçu, jeudi à Ankara, par le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la crise. La Turquie a vigoureusement défendu le Qatar, son principal allié dans le Golfe. Ankara et Doha ont développé leurs relations ces dernières années, notamment sur les plans diplomatique, commercial et militaire.

Avec AFP

Première publication : 15/09/2017