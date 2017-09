Foot européen : PSG et Barça plein gaz, les Manchester dominateurs

Le PSG et le Barça ont poursuivi leur série de victoires consécutives et dominent respectivement la Ligue 1 et la Liga. En Angleterre, le "show Manchester" n'en finit plus. City et United se partagent la tête de la Premier League, sans concurrence.

• Ligue 1 : le PSG poursuit son effort, Monaco et l'OM se réveillent

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a peiné face à l’Olympique lyonnais, même s’il a fini par faire craquer la défense rhodanienne dans le dernier quart d’heure (2-0). Paris, où des tensions commencent à poindre entre certaines stars (Neymar et Cavani notamment), continue son sans-faute : six victoires en autant de rencontres.

Derrière, l’AS Monaco a repris des couleurs en surclassant Strasbourg (3-0) et conforte sa deuxième place à trois longueurs du PSG. Suivent Saint-Étienne, vainqueur à Dijon (0-1), Bordeaux, qui s'est imposé à Toulouse (0-1), et les deux Olympiques. L'OM, qui s'est imposé à Amiens (0-2), remonte au 6e rang grâce à son premier succès en L1 depuis plus d'un mois.

• Liga : le Real Madrid retrouve le rythme, le Barça ne faiblit pas

Malmené à Getafe (1-2), le Barça a tout de même ramené trois points et domine toujours la Liga avec quatre succès en autant de rencontres. Les Catalans garderont toutefois une sensation mitigée de ce week-end qui a vu la blessure du Français Ousmane Dembélé. Il devrait être absent quatre mois.

Derrière le Barça, Séville s’accroche. Vainqueurs à Gérone (0-1), les Sévillans restent en embuscade, à eux unités du leader "culé". Le Real Madrid, qui restait sur deux matchs nuls en Liga, est allé glaner trois précieux points sur la pelouse de la Real Sociedad (1-3) et remonte à la quatrième place, juste derrière son hôte du week-end.

• Premier League : Manchester fait main basse sur les premières places.

Le mano a mano entre les deux Manchester continue en tête de la Premier League. Sous pression après le carton de City à Watford (0-6), United a parfaitement réagi, dimanche soir, en étrillant Everton (4-0). Les deux rivaux occupent la tête du classement, avec trois points d’avance sur Chelsea, accroché par Arsenal (0-0).

Dans le sillage des gros, Newcastle confirme sa belle forme du moment. Les Magpies sont allés chercher un troisième succès de rang lors de la réception de Stoke (2-1) et pointent aux portes du podium. Un Top 3 déjà loin pour Liverpool, accroché à Anfield par Burnley (1-1), mais surtout pour Arsenal, douzième.

• Serie A : un trio intraitable

Le sprint est déjà lancé en Serie A, où trois équipes ont réalisé un carton plein après quatre journées. Naples, qui a atomisé Benevento (6-0), occupe la tête du classement, leader à la différence de buts devant la Juve, qui a fait le job à Sassuolo (1-3). L’Inter, qui n’a pas forcé son talent sur la pelouse de Crotone (0-2), complète le trio.

Derrière les cadors de ce début de saison, la Lazio s’accroche grâce à un succès sur le fil face au Genoa (2-3). Bousculé par l’Udinese (2-1), l’AC Milan reste aussi dans le coup. C’est déjà plus difficile en revanche pour l’AS Roma et la Fiorentina. Malgré leurs victoires de ce week-end – respectivement face à Vérone (3-0) et Bologne (2-1) –, les deux clubs pointent dans le ventre mou, avec six unités. Mais la Roma compte déjà un match en retard et peut virtuellement prétendre au Top 5.

• Bundesliga : le Bayern remet les pendules à l’heure, Dortmund se balade

Battu lors de la troisième journée, le Bayern Muncih n’a pas tardé à se remettre à l’endroit. Vainqueurs de Mayence (4-0), les coéquipiers d’Arturo Vidal remontent au troisième rang de Bundesliga avec neuf points. La tête du championnat est occupée par le Borussia Dortmund, intraitable face à Cologne (5-0) et leader avec dix points, tout comme Hanovre 96, qui a dominé Hambourg (2-0).

En bas de tableau, Cologne n’a toujours pas marqué le moindre point, et la saison s’annonce également galère pour le Werder Brême, battu par Schalke 04 (1-2) et avant-dernier avec un petit point.

Première publication : 18/09/2017