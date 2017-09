Arrestations de hauts responsables en Catalogne : les indépendantistes manifestent à Barcelone

Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Barcelone mercredi après l'arrestation de 13 hauts responsables de l'exécutif séparatiste de la région de Catalogne par la garde civile espagnole.

Les indépendantistes catalans n'ont pas tardé à réagir. Quelques heures après l'interpellation d'une douzaine de membres du gouvernement catalan, qui prévoit d'organiser dans 10 jours un referendum d'autodétermination interdit par la justice, les "pro" sont descendus dans les rues de Barcelone pour manifester leur soutien aux institutions catalanes.

Certains se sont massés sur la Place Sant Jaume où se dresse le Palais régional, quand d'autres se sont réunis autour du siège du parti indépendantiste radical de gauche CUP (Candidature d'unité populaire), encerclé par la police nationale.

"Les forces d'occupation dehors !", ont-ils scandé aux forces de l'ordre gouvernementales quand d'autres manifestants issus de Podemos ont même dénoncé un "coup d'État".

La mobilisation est d'abord née sur les réseaux sociaux sous le hashtag #MovilizacionCatalunyaESP. "Résistons pacifiquement. Sortons dans la rue pour défendre nos institutions de manière non violente", a tweeté Jordi Sanchez, le président d'un des principaux mouvements indépendantistes issus de la société civile, l'Assemblée nationale catalane (ANC). "Ils ont commis une grande erreur. Nous voulions voter et ils ont déclaré la guerre", a-t-il aussi écrit.

Le gouvernement "a suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne et appliqué de facto un état d'urgence", a affirmé le président catalan Carles Puigdemont après ces arrestations, accusant le gouvernement espagnol d'être "totalitaire" et de violer les "droits fondamentaux".

"Nous avons tous l'obligation de respecter la loi", avait auparavant déclaré à Madrid le chef du gouvernement Mariano Rajoy lors d'une houleuse séance parlementaire lors de laquelle un groupe d'élus catalans a quitté l'hémicycle pour protester.

Le gouvernement catalan a notamment confirmé l'arrestation du bras droit du vice-président Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, secrétaire général de la vice-présidence. Les motifs de l'arrestation n'ont cependant pas été précisés par la garde civile et on ignore si elles interviennent uniquement pendant les perquisitions ou seront suivies de placements en garde à vue.

Les séparatistes sont majoritaires en sièges au Parlement catalan depuis septembre 2015. Mais les Catalans sont très partagés sur la question de l'indépendance, selon les sondages.

Aux élections régionales en 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,6 % des suffrages et le camp soutenant le maintien en Espagne 51,28 %. Plus de 70 % des Catalans souhaitent cependant pouvoir s'exprimer à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages.

