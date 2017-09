Un chant à la gloire du Mancunien Lukaku épinglé pour "stéréotypes racistes"

Une association britannique s'insurge du contenu d'un chant supposément à la gloire de l'attaquant de Manchester United Romelu Lukaku. La chanson visée, selon cet organisme, véhicule des "stéréotypes racistes" et devrait être interdite par le club.

Une chanson à la gloire de Romelu Lukaku véhicule des "stéréotypes racistes" contre l'attaquant belge de Manchester United, a assuré mardi 19 septembre l'association britannique "Kick It Out", qui combat les discriminations dans le football et appelle les Red Devils à l'interdire.

Acheté cet été à Everton pour 85 millions d'euros, l'attaquant de 24 ans est rapidement devenu une figure populaire chez les supporters mancuniens.

Les fans du club ont ainsi décidé de lui dédier une chanson sur un air des Stone Roses, "Made of Stones". Mais la chanson fait référence à "un pénis de 24 inches", un stéréotype auquel beaucoup d'hommes noirs sont confrontés, ce qui a poussé l'association à intervenir.

Lukaku song from last night



Romelu Lukaku

He's our Belgium scoring genius

He's got a 24inch penis

Scoring all the goals

bellend to his toes pic.twitter.com/fUot0qGUL4 MUFC Songs & Chants™ (@MufcSongs) 13 septembre 2017

"Kick It Out a visionné les images où l'on voit les supporters du club de Manchester chanter cette chanson, a indiqué mardi un porte-parole de l'association. Les paroles de la chanson sont offensantes et discriminantes. Les stéréotypes racistes ne sont acceptables ni dans le football ni dans la société malgré l'intention affichée d'être un chant à la gloire du joueur."

"Nous avons contacté Manchester United sur le sujet et nous travaillerons étroitement avec eux, ainsi qu'avec la fédération de football pour être sûr que le problème soit réglé le plus vite possible", a-t-il conclu.

Dans la foulée, un porte-parole des Red Devils a annoncé que le club cherchait "des conseils auprès des instances compétentes. Manchester United ne tolère aucune forme de discrimination".

Avec AFP

Première publication : 20/09/2017