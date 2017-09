France 24 lance son offre numérique en espagnol

France 24 inaugure aujourd'hui son offre numérique en espagnol, avant le lancement de la chaîne le 26 septembre.

France 24 se met en quatre. Après le français, l’anglais et l’arabe, ce jeudi 21 septembre 2017 est un grand jour pour 500 millions de locuteurs espagnols : France 24 est enfin disponible en espagnol.

Il était en effet grand temps ! Car outre l’Espagne, c’est tout un continent qui nous ouvre ses portes. L’Amérique latine bien sûr, mais aussi celle du nord, jusqu’aux rues et restaurants de New York où jamais on a autant entendu parler la "langue de Cervantès".

Six heures de programmes originaux par jour (et ce nest qu'un début...) à partir du 26 septembre et dès aujourd’hui www.france24.com/es, son application mobile, une chaine You Tube (en construction), des communautés Facebook, Twitter, Instagram le tout réalisé par une équipe d’une trentaine de journalistes multimedia regroupés à Bogota autour d’Alvaro Sierra, pour être constamment à l’heure de l’actualité sud-américaine, mais aussi de tout ce qui agite et transforme le monde.

France 24 en espagnol, c’est donc le meilleur de France 24 enfin accessible au plus grand nombre des hispanophones. La culture française, l’actualité française et ce fameux "regard français", indéfinissable, imperceptible parfois mais si particulier et finalement tellement indispensable, non ?

Alors bienvenido à nos cousins d’Amérique (latine) qui viennent enrichir la famille et à tous leurs futurs "aficionados.

Que alegria !

Enhorabuena Bogota !

Première publication : 21/09/2017