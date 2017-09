Il était une fois France 24 en espagnol, l'histoire d'une chaîne

"C'est un rêve devenu réalité", a déclaré jeudi la présidente de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, lors de la conférence de presse pour le lancement du site de France 24 en espagnol. La chaîne sera, elle, lancée le 26 septembre.

"Il était une fois France 24 en espagnol", a lancé en guise d'introduction la présidente directrice générale de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, jeudi 22 septembre, dans une salle du musée du Louvre, à Paris, lors de la conférence de presse pour la mise en ligne du site Internet de France 24 en espagnol. Une sorte d'avant-première, avant le lancement de la chaîne dont la rédaction est basée à Bogota, en Colombie.

"Mardi 26 septembre, 6 h à Bogota, 13 h à Paris, aura lieu la première prise d'antenne de France 24 en espagnol", précise Marc Saikali, directeur de France 24, diffusée déjà en trois langues (français, anglais et arabe). Les premières minutes d'antenne seront retransmises sur toutes nos chaînes et "nos programmes seront aux couleurs de l'Amérique latine toute la semaine", poursuit-il.

Cette histoire a réellement débuté un an plus tôt "sur une feuille de papier", se souvient Marie-Christine Saragosse. "Parce que l'espagnol est la troisième langue la plus parlée dans le monde", la directrice du groupe et le numéro deux ont décidé de créer cette chaîne en Colombie, "un pays central sur le continent, dont le droit social se rapproche du droit français".

France 24 en espagnol est diffusée à blanc depuis plusieurs semaines. © Pierre-René Worms, France 24

35 journalistes et 10 correspondants

Ils ont d'abord trouvé des locaux nichés dans un quartier résidentiel, avant de recruter 35 journalistes de diverses nationalités (colombienne, venezuélienne, argentine, espagnole, française et anglaise) et 10 correspondants, ainsi qu'un directeur de chaîne, Alvaro Sierra. "Tout l'été, ils ont été formés un mois pour s'imprégner de la ligne éditoriale et du prisme français", explique-t-elle.

Avec un budget de 7,3 millions d'euros pour 2018, France 24 en espagnol diffusera six heures de programmes quotidiens (matin et soir) avec des journaux de 15 minutes et des magazines de référence de la chaîne. Cette nouvelle chaîne d'information en continu, qui doit toucher 6,5 millions de foyers dans 10 pays d'Amérique latine et du Sud, a pour ambition de "jeter des ponts là où d'autres érigent des murs", résume Marc Saikali.

Première publication : 21/09/2017