Les États-Unis envisagent d'étendre la liste des pays concernés par le décret migratoire

Donald Trump pourrait décider d'ajouter de nouveaux pays à la liste de ceux déjà frappés de restrictions d'entrée aux États-Unis par son décret anti-immigration, très controversé et qui expire dimanche.

Le décret migratoire américain pourrait être élargi à de nouveaux pays. Des responsables de la Maison Blanche et du département de la Sécurité intérieure ont en effet dit, vendredi 22 septembre, avoir identifié un nombre de pays qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre aux contrôles de sécurité exigés par les États-Unis pour l'entrée sur leur territoire.

Donald Trump avait soutenu début 2017 avoir besoin d'une période de 90 jours d'interdiction d'arrivée des ressortissants de six pays musulmans (Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen), ainsi que de 120 jours d'interdiction des réfugiés du monde entier, afin de mettre en place des nouveaux filtres d'admission.

"L'objectif est de protéger les Américains"

Sans identifier les pays concernés, ni leur nombre, ces responsables ont indiqué qu'un nouveau décret présidentiel mettra en place une "gamme" de mesures allant de contrôles plus poussés, comme demander l'accès aux téléphones portables et aux comptes sur les réseaux sociaux, à une interdiction pure et simple.

"L'objectif n'est pas d'empêcher définitivement les ressortissants de certains pays de venir aux États-Unis. L'objectif est de protéger les Américains jusqu'à ce que les gouvernements étrangers se plient à nos demandes et ne posent plus de risques pour la sécurité des États-Unis", a expliqué Miles Taylor, conseiller du ministre de la Sécurité intérieure.

Après cinq mois de contentieux devant les tribunaux, une version amendée du décret migratoire signé par le président américain est entrée en vigueur le 29 juin. Sa durée d'application s'achève ce week-end, sans que l'on sache si les 180 millions d'habitants des six pays concernés vont être de nouveau accueillis aux États-Unis.

Les neuf sages de la plus haute instance judiciaire américaine examineront en effet sur le fond la plus controversée des mesures du président républicain le 10 octobre prochain.

Première publication : 23/09/2017