Ligue 1 : le PSG tenu en échec à Montpellier 0-0

À quelques jours de son match attendu contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG a concédé ses premier points de la saison en se contentant d’un match nul samedi face à Montpellier.

Privé de sa star brésilienne Neymar forfait en raison d'une blessure au pied, le Paris Saint-Germain (PSG) a été gêné par Montpellier samedi (0-0) lors de la 7e journée du Championnat de France.

Le PSG, en panne d'inspiration offensive malgré l'activité de son autre recrue star Kylian Mbappé, abandonne ainsi ses premiers points de la saison en championnat, et n'en compte plus qu'un de plus que le champion en titre, Monaco, tombeur de Lille vendredi (4-0).

Paris avait auparavant gagné les huit premiers matches de sa saison, toutes compétitions confondues. Le prochain match des hommes de Unai Emery se déroulera le mercredi 27 septembre au Parc des Princes, contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Avec AFP

Première publication : 23/09/2017