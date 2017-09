La terre tremble de nouveau au Mexique

Quatre jour après le séisme ayant coûté la vie à 300 personnes, de nouvelles secousses de magnitude 6,1 ont été ressenties samedi au Mexique. Les opérations de recherche des survivants du premier séisme ont dû être interrompues.

Le Mexique a été réveillé par un nouveau tremblement de terre, au matin du samedi 23 septembre, quatre jours seulement après un autre séisme ayant fait près de 300 morts et d’importants dégâts. Cette nouvelle secousse de magnitude 6,1 a forcé l'interruption temporaire des efforts pour retrouver des survivants.

L’épicentre a été localisé dans l'État de Oaxaca, dans le sud du Mexique déjà frappé par une puissante secousse début septembre, selon l'institut sismologique mexicain. Ressenti jusqu’à Mexico, le séisme ne semble toutefois pas avoir fait de dégât dans la capitale, a indiqué la protection civile.

Les recherches de survivants ont tout de même dû être interrompues à Mexico au moment de l'alerte, qui a poussé hors de chez eux de nombreux habitants. Selon le maire Miguel Angel Mancera, une trentaine de personnes sont encore portées disparues.

Le séisme de 1985 encore dans les mémoires

Au sud, dans la zone frappée le 7 septembre par un séisme de magnitude 8,2 --le plus puissant en un siècle au Mexique--, et qui a fait une centaine de morts, les médias mexicains montraient les images d'un pont coupé en deux près de Juchitan de Zaragoza. Dans le Chiapas voisin, la protection civile a indiqué sur Twitter n'avoir pas détecté de dégâts dans l'heure ayant suivi le séisme.

Le dernier bilan du séisme du 19 septembre fait état de 298 morts, dont 160 à Mexico, 73 dans l'État de Morelos et 45 à Puebla. Quatre Taïwanais, un Sud-Coréen, une Panaméenne, un Argentin et un Espagnol font partie de ces victimes. Jusqu'à jeudi, 115 personnes avaient été extraites vivantes des décombres et 88 retrouvées mortes.

Le tremblement de terre de mardi est survenu 32 ans jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts - jusqu'à 30 000 selon certaines estimations -, et qui reste un traumatisme national.

