Législatives en Allemagne : la CDU de Merkel en tête, percée historique de l’extrême droite

Le bloc conservateur CDU-CSU remporte dimanche les législatives allemande avec 33,5 % des voix, selon premières les estimations, suivi par les socio-démocrates du SPD (20 %-21 %). L’extrême droite fait une percée historique (13 %).

Angela Merkel en route vers un quatrième mandat à la tête de l’Allemagne. Son parti, le bloc conservateur CDU-CSU, est arrivé en tête des élections législatives, dimanche 24 septembre, avec 33,5 % des voix, selon les premières estimations des chaînes de télévision ARD et ZDF. Un score qui pourrait bien battre le plus mauvais enregistré par Angela Merkel en 2009 (33,8 %).

La chancelière sortante devance tout de même largement Martin Schulz et les sociaux-démocrates de la SPD qui affichent 20 % à 21 % des suffrages, leur pire résultat depuis 1945.

En troisième position arrive le parti Alternative für Deutschland (AfD) crédité de 13 % à 13,5% qui devrait être le premier parti d’extrême droite à accéder au Bundestag depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Créée en 2013 pour lutter contre la monnaie unique européenne et les plans de renflouement dans la zone euro, Alternative für Deutschland s'est muée progressivement en un parti anti-immigration, xénophobe et dont certains des membres, à l'image de son co-dirigeant Alexander Gauland, redoutent que les Allemands "ne soient bientôt que des étrangers dans (leur) propre pays".

Aux élections de 2013, l'AfD avait obtenu 4,7% des voix, échouant à franchir le seuil de représentation parlementaire fixé à 5% des suffrages au niveau national.

“Nous avions espéré un meilleur résultat”

Angela Merkel a rapidement souhaité temporiser cette percée nationaliste. “Nous voulons reconquérir ces électeurs [d’extrême droite] en entendant leurs problèmes, en écoutant leurs peurs et en répondant avec une politique appropriée”, a-t-elle commenté dans un court discours de victoire.

“Nous avions espéré un meilleur résultat”, reconnaît-elle toutefois. “Mais nous avons derrière nous une législature pleine de défis. Donc je me réjoui d'avoir atteint nos objectifs, nous restons le premier parti d’Allemagne et il nous revient de former le prochain gouvernement”, s’est-elle félicité.

La chancelière a également chaleureusement remercié ses électeurs et ses équipes avant de mentionner brièvement ses priorités à savoir renforcer la cohésion européenne et lutter contre l’immigration illégale.

La SPD refuse la coalition avec Merkel

Il reviendra, dès à présent, à Angela Merkel, et ce pour la quatrième fois, de chercher un ou plusieurs partenaires pour former le prochain gouvernement.

Elle ne devrait pas pouvoir compter sur la SPD qui a immédiatement indiqué, par la voix de Martin schulz que le parti serait dans l'opposition, après quatre ans passés au gouvernement aux côtés de la chancelière.

"Nous avons reçu un mandat clair des électeurs pour aller dans l'opposition", a déclaré l'une des responsables du parti, Manuela Schwesig, sur la chaîne de télévision ZDF. "Pour nous, la grande coalition (avec les conservateurs) s'achève aujourd'hui", a-t-elle ajouté, soulignant le camouflet historique infligé à son parti.

Martin Schulz reconnaît une défaite "amère"

Au vu des scores projetés, la SPD ne laisse a priori d'autre choix à la chancelière que de tenter de former une coalition avec les libéraux de la FDP et les écologistes (Grünen). Ces derniers sont respectivement projetés à 10,5 % et 9,5 %. Le parti de la gauche radicale Die Linke est, quant à lui, à 9 %.

L'Allemagne se dirige donc vers un Parlement très fragmenté comptant de six partis contre quatre en 2013.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 24/09/2017