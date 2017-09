Allemagne : les retraités, grands oubliés des années Merkel

Jour d'élections en Allemagne. Angela Merkel devrait être reconduite à la chancellerie, malgré le mécontentement des laissés pour compte du pays et notamment les retraités. Obligés pour certains de travailler pour compléter leur pension. Reportage.

"Je travaille pour le plaisir", ironise Heidi, 69 ans, qui se lève tous les jours à 2 heures du matin pour travailler dans une boulangerie de Berlin. Avec sa pension de 980 euros pour un loyer de 570 euros, elle n'avait pas le choix.

En Allemagne, la retraite moyenne s'élève à 1 100 euros par mois, mais c'est souvent beaucoup moins. Comme Heidi, 11 % des retraités allemands âgés de 65 à 74 ans sont obligés de travailler pour joindre les deux bouts. Un chiffre qui a doublé en dix ans, selon les dernières données de l'Institut fédéral de la statistique (Destatis).

Depuis la réforme engagée par le gouvernement SPD dans les années 2000 pour faire face au déclin démographique du pays, les règles de calcul des retraites ont changé. Au bout de quarante-cinq ans de cotisations, les seniors perçoivent moins de 50 % de leur ancien salaire.

Avec l'augmentation du coût de la vie et des loyers dans les grandes villes, les seniors sont de plus en plus nombreux à solliciter l'aide d'associations. Ils se considèrent comme les grands perdants du succès économique allemand.

"Angela Merkel a dit qu'il n'y aurait plus de changements dans le système des retraites jusqu'à 2030, voire jusqu'à 2040. Or, si rien ne change d'ici là, ce sont entre 8 et 12 millions de retraités qui seront touchés par cette précarité", estime Jürgen Dahl, de l’association Reiches Deutschland, Arme Rentner.

Heidi, elle, espère tenir le coup encore un an pour mettre de l'argent de côté et profiter enfin d'une retraite.

