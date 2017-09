Sénatoriales : la droite reste majoritaire, La République en marche sèchement défaite

Sans surprise, la droite conserve sa majorité au Sénat, a annoncé son président républicain Gérard Larcher. Le parti du président Macron La République en marche (LREM) accuse son premier revers électoral.

Première déconvenue électorale pour La République en marche (LREM). Le parti du président Emmanuel Macron n’a obtenu qu’une vingtaine de sièges (entre 23 et 27) dimanche 24 septembre lors des élections sénatoriales en France qui ont renouvelé la moitié de la chambre haute. Après la vague “macroniste” à l’Assemblée nationale lors des législatives en juin, le parti présidentiel espérait obtenir 45 à 50 sièges au Sénat.

"Nous ne pouvions ni gagner ni perdre cette élection", a déclaré sur BFMTV le président du groupe LREM au Sénat, François Patriat, rappelant que le mode de scrutin indirect, via plus de 76 000 grands électeurs, ne favorisait pas le jeune parti créé il y a 18 mois. "D'autres personnes viendront rejoindre ce groupe, qui augmentera par rapport à ce qu'il est aujourd'hui", a ajouté l'ex-socialiste, qui mènera les discussions en ce sens dans les jours à venir.

François Patriat : "De nouveaux groupes peuvent se former au Sénat"

Selon les résultats quasi-définitifs, la majorité de droite a, comme prévu, été conservée avec au moins 171 sièges contre 142 dans l’Assemblée sortante. Avec une quarantaine, les centristes gagnent également une douzaine de sièges supplémentaires. Des scores suffisants pour assurer à la droite et au centre la majorité absolue, qui est de 175 sièges au Sénat.

"[Les grands électeurs] ont clairement affiché leur volonté de voir exister un contre-pouvoir parlementaire indispensable à mes yeux au fonctionnement équilibré de la démocratie", a déclaré le Républicain Gérard Larcher, lui-même réélu dans les Yvelines et grand favori pour sa propre succession à la présidence du Sénat.

Les socialistes tiennent bon

Le Parti socialiste (PS) parvient à demeurer la deuxième force au Sénat avec 67 à 71 sièges contre 86 dans l’Assemblée sortante. Le PS "est la première force d'opposition de gauche [à la chambre haute]", s'est félicité sur BFMTV Luc Carvounas, ex-sénateur PS élu député aux dernières législatives.

Le Front national (FN) n'a, quant à lui, remporté aucun nouveau siège, mais a enregistré "une vraie progression en voix dans de nombreux départements" par rapport à 2011, a déclaré la présidente du FN Marine Le Pen. "Nous avons progressé grâce à nos bons scores aux différents scrutins. Tout ceci me renforce dans l'idée que l'implantation locale est une absolue priorité", a indiqué Mme Le Pen, députée du Pas-de-Calais depuis juin. Le Sénat renouvelé ne comptera, comme depuis 2014, que deux élus FN.

De son côté, le Parti communiste français (PCF) parvient à conserver suffisamment de députés – au moins dix – pour maintenir son groupe parlementaire, a confirmé son secrétaire général Pierre Laurent qui a été réélu à Paris. Il fait partie des nombreuses personnalités -de gauche comme de droite- à avoir été réélues, comme le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), l'ancienne ministre Laurence Rossignol (PS), l'ancien ministre Roger Karoutchi (LR), la présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, ou encore l’ancien ministre André Vallini (PS).

Ce dimanche, près de 1 996 candidats - un record - étaient en lice pour 171 sièges remis en jeu au Sénat sur un total de 348. En France, les sièges de sénateurs sont renouvelés par moitié tous les trois ans par un collège de grands électeurs, au nombre de 76 359 cette année, dont une écrasante majorité d'élus municipaux.

LREM espère pouvoir former des alliances

Au-delà de la constitution de son groupe au Sénat, LREM espère nouer des alliances chez les socialistes, les radicaux et les républicains pour faire voter des réformes gouvernementales. L'objectif est d'assurer à Emmanuel Macron une majorité des trois cinquièmes au Parlement (Assemblée et Sénat réunis) qui permettrait d'adopter des textes modifiant la Constitution sans recours au référendum, toujours risqué pour l'exécutif.

De l'avis de François Patriat, "le Sénat peut se montrer constructif". "Tout va se passer loi par loi, texte par texte", a-t-il prédit. "Les réformes de transformation que vont proposer le gouvernement et le chef de l'Etat demain vont être scrutées au Sénat et on trouvera souvent des majorités au fur et à mesure".

Dernier scrutin d'une année chargée, ces sénatoriales ouvrent une longue période sans élections, jusqu'aux européennes du printemps 2019.

Première publication : 24/09/2017