Foot européen : le PSG coince, le Barça déroule

À quelques jours de son premier choc européen face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a enregistré son premier match nul de la saison sur la pelouse de Montpellier (0-0). Le Barça poursuit son sans faute en s'imposant à Gérone (3-0).

• Ligue 1 : le PSG en manque de réalisme, une belle victoire pour Marseille

Après un début de saison tonitruant, le PSG n’a pas été en mesure de trouver le chemin des filets samedi à Montpellier (0-0). En l’absence de la star Neymar, ménagé en raison d’une légère blessure au pied droit, le club de la capitale est resté muet. Un coup de frein qui jette un petit doute à quelques jours d'un choc européen contre le Bayern Munich.

Lyon et Saint-Étienne n’ont eux aussi récolté qu’un petit point ce week-end respectivement face à Dijon (3-3) et Rennes (2-2). Les Marseillais ont de leur côté enchaîné une troisième victoire en dix jours en s’imposant face à Toulouse (2-0) et se rapprochent ainsi du podium de Ligue 1.

• Liga : le Barça toujours en forme

Le FC Barcelone continue sur sa lancée depuis le début de la saison. Les Catalans ont enregistré une nouvelle victoire à Gérone (0-3). Le Barça, bien aidé par deux buts contre leur camp des joueurs de Gérone et par un but de Luis Suarez, est solidement leader avec 18 points. Au classement, il devance de quatre points l'Atletico, nouveau dauphin aux dépens de Séville (2-0), et de sept le Real Madrid, revanchard à Alavés (1-2), après sa défaite mercredi contre le Betis Séville. Titularisé pour la première fois par son entraîneur Zinédine Zidane, Dani Ceballos, 21 ans, a inscrit un doublé.

• Premier League : les Mancuniens mènent la danse

La tête de la Premier League est occupée par les deux clubs de Manchester. City, facile contre Crystal Palace (5-0), et United, plus difficilement à Southampton, au grand dam d'un José Mourinho exclu (0-1), ont encore gagné lors de la 6e journée. À la différence de buts (+19 contre +15), ce sont les Citizens qui prennent la tête. Derrière, Chelsea (13 pts), Tottenham (11 pts) et Liverpool (11 pts), ont tenu la cadence. Les champions en titre ont écrasé Stoke (0-4), les Spurs ont résisté au retour de West Ham (2-3) et les Reds se sont imposés à Leicester (2-3).

• Serie A : Naples et la Juventus Turin en tête

Naples et la Juventus Turin ont enchaîné samedi leur sixième victoire en six matches, respectivement sur le terrain de la Spal (2-3) et face au Torino (4-0). Les deux clubs sont toujours en tête du classement, devant l’Inter Milan qui a encore attendu les derniers instants pour battre le Genoa (1-0). Au pied du podium et à trois points de l'Inter, on retrouve la Lazio Rome (4e) qui, malgré une défense décimée par les blessures, a facilement pris le meilleur sur le Hellas Vérone (0-3). Leurs voisins de l'AS Rome, qui ont un match en retard, sont cinquièmes une longueur derrière, après leur facile succès de samedi face à l'Udinese (3-1).

• Bundesliga : le Borussia Dortmund solide

Le Borussia Dortmund a balayé samedi Mönchengladbach (6-1), grâce notamment à un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Avec cette victoire, le Borussia s'installe confortablement en tête du championnat avec 16 points, devant Hoffenheim (14 pts) et le Bayern Munich (13 pts), qui a replongé dans le doute après avoir laissé le modeste Wolfsburg remonter deux buts (2-2) vendredi soir à l'Allianz Arena.

Première publication : 25/09/2017