Japon : Shinzo Abe annonce des élections législatives anticipées

Le Premier ministre japonais a annoncé lundi la tenue prochaine d'élections législatives anticipées. Objectif : prolonger son mandat, en pleine tension avec la Corée du Nord et à la veille de nouvelles mesures économiques.

"Je vais dissoudre la chambre basse du Parlement le 28 septembre", a déclaré Shinzo Abe durant une conférence de presse lundi 25 septembre, à Tokyo, une disposition qui entraîne automatiquement un scrutin général dans les 40 jours suivants. Le vote devrait avoir lieu le 22 octobre.

Le Premier ministre japonais a justifié cette décision par la volonté d'interroger le peuple sur son action, notamment en matière économique. En choisissant ce calendrier, le premier ministre japonais entend tirer profit de son image d’homme fort et sa forte hausse de popularité, consolidée avec l’accélération des essais balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Il compte aussi profiter de l’état de déliquescence de son principal rival, le Parti Démocrate progressiste (centre gauche), qui vient de changer de président et a déjà perdu plusieurs de ses têtes d'affiche.

44% en faveur du PLD

Selon un sondage publié durant le week-end par le quotidien économique Nikkei, 44% des électeurs disent avoir l'intention de voter pour le PLD de Shinzo Abe et seulement 8% pour le Parti démocrate progressiste, principale formation de l'opposition.

Mais le choix de ce calendrier fait débat au Japon, où certains craignent que la campagne électorale ne crée un vide politique en pleine tension avec la Corée du Nord. Ses adversaires l’accusent également de vouloir échapper à ses responsabilités, alors qu’il doit être interrogé par le Parlement sur de récents scandales de favoritisme.

Selon l'enquête de Nikkei, près des deux tiers des électeurs japonais sont opposés à ces élections législatives, les troisièmes depuis l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe en décembre 2012.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 25/09/2017