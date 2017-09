Les deux géants Alstom et Siemens officialisent la fusion de leurs activités ferroviaires

Les deux groupes industriels français et allemand ont annoncé, mardi dans un communiqué, la fusion de leurs activités ferroviaires, à l'issue du conseil d'administration d'Alstom et du conseil de surveillance de Siemens.

Les constructeurs français Alstom et allemand Siemens ont annoncé, mardi dans un communiqué commun, la fusion de leurs activités ferroviaires, après la "signature d'un protocole d'accord qui garantit l'exclusivité de rapprocher leurs activités de mobilité dans une fusion entre égaux".

Le nouveau groupe, baptisée Siemens Alstom, sera coté en France et son siège sera installé en région parisienne. La direction du groupe sera assurée par le PDG d'Alstom "avec 50 % du capital de la nouvelle entité détenu par Siemens", indiquent les deux entreprises. L’assemblée générale extraordinaire décidant de la transaction doit se tenir avant le 31 juillet 2018.

"Un nouveau champion européen"

"Cette fusion franco-allemande entre égaux envoie un signal fort à bien des égards. Nous mettons l’Europe en œuvre et ensemble avec nos amis d’Alstom, nous créons un nouveau champion européen dans l'industrie ferroviaire pour le long terme", a déclaré Joe Kaeser, président-directeur général de Siemens AG.

L'État français, qui siège actuellement au conseil d'administration d'Alstom via des actions prêtées par Bouygues, "confirme mettre fin au prêt de titres (...) au plus tard le 17 octobre 2017 et qu'il n'exercera pas les options d'achat données par Bouygues", lit-on encore dans ce communiqué.

Des synergies annuelles de 470 millions d’euros sont attendues au plus tard quatre ans après la réalisation de l’opération, alors qu’un carnet de commandes de 61,2 milliards d’euros est attendu pour la nouvelle entité.

Première publication : 26/09/2017