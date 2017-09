Après la défaite face au PSG, l'entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti prend la porte

Au lendemain de la défaite du Bayern Munich face au PSG en Ligue des champions (3-0), les dirigeants du club bavarois ont décidé de se séparer de leur entraîneur Carlo Ancelotti. Son adjoint Willy Sagnol reprend l'équipe première par interim.

Carlo Ancelotti ne reviendra plus sur le banc du Bayern Munich. Après la déroute de l’équipe bavaroise en Ligue des champions contre le PSG (3-0), les dirigeants du club l’ont prié lors d’une réunion de crise de quitter son poste d’entraîneur.

"Les performances de notre équipe depuis le début de la saison n'ont pas répondu à nos attentes", a expliqué le club bavarois dans un communiqué. "La rencontre à Paris a clairement montré que nous devions en tirer des conséquences".

Le président du club Karl-Heinz Rummenigge a toutefois rendu hommage au coach Ancelotti : "Carlo est mon ami et le restera, mais nous devions ici prendre une décision professionnelle pour le bien du FC Bayern. J'attends de l'équipe maintenant un développement positif et une volonté absolue de performance, afin que nous atteignions nos objectifs cette saison". C’est désormais son adjoint français Willy Sagnol, ancienne gloire du club et ancien international français, qui va reprendre l'équipe première par interim, en attendant qu'un entraîneur soit choisi et nommé.

Le communiqué du Bayern Munich Presseerklärung: FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. https://t.co/hcibg8SzlS pic.twitter.com/D5VXNl22Kv FC Bayern München (@FCBayern) 28 septembre 2017

Des choix contestés

Déjà contestés avant le match, les choix de l'Italien ont surpris mercredi soir. Carlo Ancelotti a été particulièrement critiqué pour avoir laissé plusieurs joueurs majeurs, dont Robben et Ribéry, sur le banc de touche au coup d'envoi. En vingt-deux ans de carrière, c'est la première fois que le technicien italien quitte un banc avant la fin de la saison.

Carlo Ancelotti était arrivé au Bayern à l'été 2016 pour succéder à Pep Guardiola. Il a remporté le championnat d'Allemagne la saison dernière, et a échoué en quart de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Il a également été éliminé en coupe d'Allemagne en demi-finale à domicile par le grand rival de Dortmund. Cette saison, le Bayern est actuellement troisième de la Bundesliga, à 3 points du leader Dortmund. En Ligue des champions, il compte une victoire contre le modeste Anderlecht, et une défaite, donc, face à Paris.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 28/09/2017