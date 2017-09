L'Europe du foot adoube Mbappé après la victoire du PSG sur le Bayern

Auteur de deux passes décisives, le jeune Kylian Mbappé s'est déjà montré indispensable au PSG pour son premier grand choc européen de la saison face au Bayern Munich (3-0). À 18 ans, il reçoit des louanges de ses coéquipiers et de ses adversaires.

C’est sous les acclamations du Parc des Princes, que Kylian Mbappé est sorti de la pelouse à la 78e minute du match. Redoutable dans la surface adverse, le jeune attaquant a régalé le public parisien et participé largement à la victoire de son équipe contre le Bayern Munich (3-0), mercredi 27 septembre. L’ancien Monégasque a assuré deux passes décisives sur les buts d’Edinson Cavani et de Neymar.

Tranchant et technique, le gamin de 18 ans semble imperméable à la pression. Même s’il n’a pas marqué pour ce deuxième match de Ligue des champions, Kylian Mbappé a répondu présent sur la scène européenne. Sur les réseaux sociaux, sa prestation a été largement saluée et notamment sa magnifique feinte face à David Aaba, le défenseur du Bayern, qui est resté scotché sur place. "Alaba a senti un courant d’air", a ironisé un Internaute."C’est plus David Alaba, c’est David Va là-bas", s’est amusé un autre.

Mbappe il a fait une feinte sorti de PES 6 à Alaba meskin il est resté tétanisé #PSGBAY pic.twitter.com/5p1YnVVezI Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) 27 septembre 2017

"À la lutte pour le Ballon d’Or"

Ses coéquipiers ont également souligné sa performance à un si jeune âge. "Je me sens privilégié de jouer à ses côtés. C’est encore un gamin, mais déjà un grand joueur. Sur le terrain, vous voyez bien qu’il joue comme s’il avait 30 ans", a notamment déclaré après la rencontre la star Neymar. Pour l’attaquant brésilien, Mbappé est voué à un grand avenir : "C’est un joueur qui va donner beaucoup de travail à ses adversaires et mêler, j’en suis sûr, à la lutte pour le Ballon d’Or".

Le milieu de terrain du PSG Marco Verratti a également complimenté le jeu de son coéquipier : "Kylian, c’est un joueur exceptionnel. Il a 18 ans. Être décisif à 18 ans comme ça, ça n’arrive pas à beaucoup de joueurs. On cherche à l’aider le plus possible. En dehors du terrain, il est très humble, il veut s’améliorer beaucoup. On est vraiment très content pour lui, car ce sont des matchs qui lui donnent confiance. C’est un joueur vraiment très important, qu’on a de la chance d’avoir ici à Paris".

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery s’est aussi félicité de l’implication de sa nouvelle recrue. "La progression de Kylian dans cette équipe est bien, il a beaucoup d’envie, beaucoup de talent pour aider cette équipe à grandir", a-t-il expliqué. "C’est l’idée quand nous avons acheté ce joueur, qu’il fasse grandir l’équipe et que l’équipe le fasse grandir. Il a fait un match complet."

"La prochaine superstar mondiale"

Même chez ses adversaires, le jeune joueur du PSG suscite beaucoup d’admiration. Alors que ses joueurs ont été martyrisés par la vitesse de Mbappé, le coach du Bayern Munich, Carlo Ancelotti, lui a aussi lancé quelques fleurs : "Arrêter Mbappé, oui c’est difficile, comme Neymar, quand ils ont l’espace pour montrer leurs qualités, c’est beaucoup plus difficile de les contrôler". Sur Twitter, de nombreux observateurs y sont aussi allés de leurs petits messages d’adoubement. "Mbappé va être la prochaine superstar mondiale. Il est terriblement bon", a notamment écrit Gary Lineker, ancien footballeur anglais et consultant télé.

Et en ce qui concerne le principal intéressé ? Humble comme à son habitude, Kylian Mbappé s’est contenté de dire qu’il s’agissait "juste du début". Sans se mettre en avant, il a insisté sur la performance collective du PSG : "On avait à cœur de faire un grand match contre une grande équipe. C’est chose faite", a-t-il déclaré après le match sur Canal +. "On a fait un match plein et maintenant on va vite passer à autre chose". Ses futurs adversaires sont prévenus.

Avec AFP

Première publication : 28/09/2017