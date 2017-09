Vidéo : des miss pour sauver la Sierra Leone

En janvier 2016, la Sierra Leone, petit pays d'Afrique de l'Ouest meurtri par la guerre et classé parmi les plus pauvres de la planète, crée l'événement au concours de Miss Univers. Pour la première fois, une Miss Sierra Leone, Hawa Kamara, participe au prestigieux concours de beauté. Pour les autorités, l'enjeu est de taille : il s'agit de redorer le blason du pays, afin de redevenir une destination touristique phare en Afrique.

Dans les années 1970-80, la Sierra Leone, avec ses cocotiers et ses plages de sable blanc, faisait partie des destinations préférées des Français choisissant de passer leurs vacances en Afrique de l’Ouest. Des personnalités comme Johnny Hallyday ou feu Carlos en avaient fait leur camp de base africain. Mais cette image de carte postale idyllique, c’était avant la guerre civile...

De 1991 à 2002, soit onze ans durant, la guerre civile déchire le pays. Elle fera 120 000 morts. Au-delà de ce bilan meurtrier, la guerre entraîne la Sierra Leone, déjà fragile, dans l’engrenage de la pauvreté. Actuellement, dans le classement annuel du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la Sierra Leone pointe au 180e rang sur 186 pays évalués. Dans le même temps, le conflit met un coup d’arrêt brutal à la manne financière que représentait le tourisme.

Aujourd'hui, si les paysages ont retrouvé leur côté paradisiaque, le pays fait toujours peur. Depuis la fin de la guerre, et avec les récents ravages de l’épidémie d’Ebola, les touristes n’ont pas réinvesti le pays.

Alors pour redorer l’image du pays et y faire revenir les visiteurs, les autorités comptent s’appuyer sur ce qu’ils considèrent comme l’un des atouts du pays : la beauté des femmes sierra-léonaises. L’idée a émergé lors de l’élection de Miss Univers 2016, aux Philippines. Pour la première fois, la Sierra Leone y envoie une représentante, Hawa Kamara. La jeune femme de 25 ans ne sera finalement pas classée, mais l’important est ailleurs : parmi les candidates africaines, c’est celle qui attire le plus l’intérêt des médias internationaux. Hawa Kamara offre une nouvelle visibilité à la Sierra Leone et une image glamour du pays. Et incarne avant tout l’espoir de tout un pays.

Par Maïla MENDY , Marie DUBOIS , Séverine BARDON