L'ONU demande un calendrier électoral "dès que possible" en RD Congo

Une résolution adoptée vendredi à l'ONU demande aux autorités de République démocratique du Congo de "créer sans tarder les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres", pour organiser la succession du président Joseph Kabila.

L'ONU demande à la République démocratique du Congo de "publier, dès que possible, un calendrier électoral réaliste", "conformément à l'accord du 31 décembre 2016", et encourage le gouvernement à "créer sans tarder les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, transparentes, ouvertes et pacifiques, en particulier dans la perspective des élections législatives et présidentielle" pour organiser la succession du président Joseph Kabila.

Une résolution en ce sens, déposée par la Tunisie au nom des pays africains, a été adoptée vendredi 29 septembre par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU par 45 voix pour, 1 contre (États-Unis) et 1 abstention (Corée du Sud).

>> RD Congo : Kabila promet la "publication prochaine" du calendrier en vue de la présidentielle

Le texte condamne les "actes de violence commis dans certaines régions du pays" et demande aux autorités de "redoubler d'efforts pour mettre fin à la violence" et à poursuivre "activement ses efforts" pour "mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs de ces graves violations et abus des droits de l'Homme".

La résolution souligne aussi l'importance de "libérer toutes les personnes arbitrairement détenues, notamment les défenseurs des droits de l'Homme et les personnes aux affiliations politiques différentes".

La République démocratique du Congo traverse une crise politique liée au maintien au pouvoir de Joseph Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter.

Très influente dans le pays, l'Église catholique a parrainé l'accord du 31 décembre entre le pouvoir et l'opposition prévoyant des élections avant fin 2017. Mais aucun calendrier électoral n'a encore été publié.

Avec AFP

Première publication : 30/09/2017