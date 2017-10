Canada : cinq blessés dans une "attaque terroriste" à Edmonton, le suspect arrêté

Un homme a agressé à l'arme blanche un policier avant de renverser et de blesser quatre piétons avec une camionnette à Edmonton, dans l'ouest du Canada. La police a annoncé dimanche l'arrestation d'un suspect et parle "d'acte de terrorisme".

La police canadienne enquête sur un "acte de terrorisme" après l'agression à l'arme blanche d'un policier par un individu qui a ensuite, à bord d'une camionnette, renversé et blessé quatre autres personnes à Edmonton, dans l'ouest du pays, dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre.

Le gouvernement canadien est "solidaire" d'Edmonton "à la suite de l'attentat terroriste (...) qui a forcé l'hospitalisation d'un policier et blessé d'autres personnes innocentes", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau tout en se disant "extrêmement préoccupé et indigné par cette tragédie".

Nous ne laisserons jamais l’extrémisme violent gagner. Les Canadiens sont solidaires des blessées à Edmonton : https://t.co/SnCX7JqubH Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 octobre 2017

Tout a commencé samedi vers 20 h 15 locale (2 h 15 GMT dimanche) aux abords du stade de la capitale de l'Alberta, où se déroulait un match de football canadien.

Un homme à bord d'une voiture lancée à très vive allure a percuté une barrière métallique et le policier en faction juste derrière, le projetant à cinq mètres de hauteur, selon les images d'une caméra de surveillance relayée par le Edmonton Journal.

L'homme est sorti de son véhicule accidenté, en a fait le tour, puis a asséné au moins deux coups de couteau avant de prendre la fuite à pied.

"Un individu qui a agi seul"

Un peu avant minuit, la police, qui avait dressé différents barrages routiers dans cette ville de 800 000 habitants, a contrôlé une camionnette de déménagement où le conducteur est alors identifié comme le propriétaire de la voiture impliquée dans l'agression du policier.

Une course poursuite est alors engagée, avec plus d'une dizaine de voitures de police. Dans sa fuite "à plus de 80 km/h" dans Edmonton, la camionnette heurte volontairement une première fois deux piétons, a raconté un témoin au journal local.

"Le suspect a délibérément tenté de heurter des piétons dans les passages réservés ou sur les trottoirs" en laissant quatre blessés à deux endroits différents, a déclaré Rod Knecht, chef de la police d'Edmonton lors d'une conférence de presse télévisée.

Dans sa course folle, le conducteur a perdu le contrôle de la camionnette qui s'est alors renversée. Rapidement, des policiers ont extrait le conducteur "par le pare-brise cassé et l'ont menotté", a témoigné Pat Hannigan.

"Nous pensons que c'est un individu qui a agi seul, bien que l'enquête en est à son tout début", a indiqué le chef de police en demandant aux "habitants d'Edmonton d'être vigilants et de surveiller" tout mouvement suspect.

Avec AFP

Première publication : 01/10/2017