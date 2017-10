Marseille : deux femmes assassinées lors d'une attaque au couteau, l'assaillant abattu

Un homme a été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle dimanche sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille après avoir tué deux femmes à l'arme blanche. Le parquet antiterroriste a été saisi.

Deux femmes ont été tuées à l'arme blanche, dimanche 1er octobre vers 13 h 45, sur le parvis de la gare Saint-Charles, à Marseille. L'assaillant a été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle.

L'une des femmes aurait été égorgée, et l'autre poignardée, selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP. Cette même source affirme que l'homme aurait crié "Allah Akbar" en passant à l'acte.

Des sources proches de l'enquête ont déclaré à l'AFP que l'assaillant était "connu des services de police pour des faits de droit commun". "L'identité de l'homme est encore en cours de vérification mais ses empreintes le rattachent à des faits de droit commun" sous différentes identités, a précisé l'une de ces sources.

La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête, ouverte notamment pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique". Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a précisé le parquet.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est arrivé dans l'après-midi à Marseille. Le préfet de police et le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, se sont rendus immédiatement à la gare, où d'importants moyens de police ont été concentrés. Plus de 200 policiers sont mobilisés selon la sécurité publique, tandis que la police judiciaire effectuait les premières constatations. La police a demandé aux Marseillais d'éviter le secteur de la gare et le trafic ferroviaire a été interrompu.

Pour Patrick Menucci, conseiller municipal PS de Marseille, interrogé par France 24, "les derniers chiffres des fichiers S ou des actes terroristes à Marseille ne montrent pas que la ville est une cible particulière".

Selon Chems Akrouf, fondateur de Reustrom, consultant en sécurité et renseignement, que l'assaillant "soit en lien avec la mouvance islamique à travers une vidéo de revendication ne changera pas grand-chose, sauf peut-être à pointer d'éventuelles complicités." Sur France 24, il explique : "Ce qui va être déterminant est de savoir si l’individu était connu des services de renseignements, s’il a fait une reconnaissance des lieux".

