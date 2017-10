Les Américains Hall, Rosbash et Young remportent le prix Nobel de médecine

Le prix Nobel de médecine a été attribué aux Américains Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young pour leurs recherches sur l'horloge biologique du corps humain, a annoncé lundi l'Académie royale des sciences de Suède.

Le prix Nobel de médecine et physiologie, premier de la cuvée 2017, a été attribué lundi 2 octobre à trois Américains : Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young. Les trois chercheurs ont été distingués pour leurs travaux sur l'horloge biologique.

Ils sont recompensés pour "leurs découvertes des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien", lequel s'étend sur 24 heures et permet aux êtres vivants de s'adapter aux différents moments de la journée et de la nuit, a annoncé l'Assemblée Nobel.

L'an dernier, c'était le Japonais Yoshinori Ohsumi qui avait reçu les faveurs de l'académie pour ses recherches sur le renouvellement des cellules.

Avec AFP

Première publication : 02/10/2017