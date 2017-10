Le webdocumentaire "Si je reviens un jour" reçoit le Grand prix du public du Swiss Web Festival

Le webdocumentaire de France 24, "Si je reviens un jour", retraçant l'histoire de la jeune Louise Pikovsky, déportée pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu jeudi le Grand prix du public du Swiss Web Festival de Lausanne.

L'histoire de Louise Pikowsky a touché le cœur du public à Lausanne. Réalisé par la journaliste de France 24 Stéphanie Trouillard, le webdocumentaire "Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikovsky" a remporté jeudi 5 octobre deux prix au Swiss Web Festival : le Grand prix du public et le prix du public dans la catégorie "documentaire".

Ce document rare et précieux s'appuie sur la correspondance inédite entretenue entre 1942 et 1944 par Louise Pikovsky, une lycéenne juive du lycée Jean de la Fontaine, situé dans le 16e arrondissement de Paris, et sa professeure de lettres.

"Je suis heureuse de voir que l'histoire de Louise touche autant les gens. Ce webdocumentaire est vraiment un travail de mémoire. Ces lettres permettent de ne pas oublier ce qu'il s'est passé en France, il n'y a pas si longtemps. Louise est une vie fauchée parmi des millions d'autres. Ce documentaire lui redonne la parole", a réagi Stéphanie Trouillard, la journaliste de France 24 réalisatrice du webdoc.

Pendant un an, Stéphanie Trouillard et Khalida Hatchy, du lycée Jean de la Fontaine, ont mené l'enquête pour retracer le parcours de Louise. Plus de 70 ans après, elles ont élucidé les circonstances de la disparition de la lycéenne, déportée à Auschwitz en février 1944 avec toute sa famille, mais également retrouvé des rescapés de la famille Pikovsky en Israël.

Les lettres de Louise ont été remises au Mémorial de la Shoah, à Paris.

Première publication : 05/10/2017