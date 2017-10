Mossoul : vivre entre ruines et mines

Une équipe de France 24 est retournée à Mossoul, près de trois mois après que les forces irakiennes ont libéré la deuxième ville du pays de l'emprise du groupe État islamique. Théâtre des combats urbains les plus violents depuis la Seconde Guerre mondiale, Mossoul a subi des dégâts impressionnants. Dans l'ouest de la ville, la vie reprend peu à peu entre les ruines et les mines, au sein d'une population traumatisée.

Les bombardements de la coalition internationale en Irak ont pratiquement rasé la vieille ville de Mossoul, aujourd’hui impénétrable. Les tonnes de gravats cachent des milliers de mines et des centaines de cadavres. La mosquée Al-Nuri, l’un des monuments les plus célèbres de Mossoul, a été détruite par les jihadistes, qui ont préféré la faire sauter que de concéder sa prise aux forces irakiennes.

En images : dans Mossoul dévastée L'arrivée sur la vieille ville de Mossoul est un choc, aucun bâtiment n'a été épargné. © James André, France 24

Les cinq ponts qui enjambent le Tigre entre les parties est et ouest de Mossoul ont été détruits dans les combats. La ville était coupée en deux avant que l'armée n'installe un pont temporaire. © James André, France 24

Mossoul-Ouest est contrôlée et sécurisée par la 5e division de la police fédérale irakienne. Les hommes sont équipés et armés comme des soldats. © James André, France 24

Le quartier n'est plus qu'un amas de gravats et de carcasses de voitures. © James André, France 24

La vieille ville de Mossoul est interdite aux civils car il reste des explosifs sous les décombres. Ici une ceinture explosive, déminée par l'armée irakienne. © James André, France 24

Les grands axes ont été nettoyés et déminés, mais les ruelles sont impraticables. Elles sont difficiles à déminer parce que les véhicules ne passent pas. © James André, France 24

Il faudra sans doute des années avant que la vieille ville de Mossoul ne retrouve un aspect normal. © James André, France 24

Les cratères laissés par les bombardements de la coalition sont gigantesques. Pour limiter les pertes, les militaires ont décidé d'utiliser l'aviation pour éradiquer les combattants de l'EI de la vieille ville. © James André, France 24

Les ruines de la mosquée al-Nouri, où le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, avait fait, en juillet 2014, sa seule apparition publique connue. © James André, France 24

Le célèbre minaret de la mosquée al-Nouri a été dynamité par les jihadistes en juin 2017. Il datait du XIIe siècle. © James André, France 24



















Dans le reste de Mossoul-Ouest, l’une des zones qui a le plus souffert des combats, il n’y a ni eau, ni électricité. Dans la deuxième ville d'Irak, les habitants se débrouillent pour survivre au jour le jour. À l’exception de quelques magasins, les entreprises sont fermées, il n’y a pas de travail. Seule option : participer au nettoyage de la ville, charrier des gravats sous un soleil de plomb des journées entières pour quelques dinars. Tous ont une histoire à raconter, et ceux qui sont restés en ville ont vécu trois longues années sous la férule des jihadistes.

Trois années perdues, notamment pour les plus jeunes. Les écoles sont restées ouvertes mais plus personne n’y envoyait ses enfants, sauf ceux qui avaient prêté allégeance à l’organisation État Islamique (EI). Ibrahim, directeur d’école, a vu ses effectifs fondre de 600 à 12 élèves. Les cours étaient devenus des séances de lavage de cerveau : les petits apprenaient à compter les munitions et les grenades, tandis que les grands étudiaient la géométrie en calculant des trajectoires d’obus de mortier. Après avoir reconstruit la ville, il faudra reconstruire les esprits.

Tensions confessionnelles

Pour rencontrer les civils à Mossoul-Ouest, la seule solution est d’être escorté par les hommes de la police fédérale. Équipés comme des militaires, casqués et lourdement armés, ils ne se déplacent qu’en groupe, accompagnés de blindés. Difficile dans ces conditions d’aborder le sujet épineux des tensions confessionnelles. Mais elles se lisent dans les regards des civils et les postures des policiers.

>> À lire aussi : Débarrassée de l'EI, Mossoul condamnée à la réconciliation avec Bagdad

Mossoul est une ville très majoritairement sunnite, ce qui explique que l’EI ait pu s’y implanter si rapidement en 2014. À l’époque, les tensions entre le gouvernement central chiite, dirigé par Nouri al-Maliki, et les populations sunnites étaient à leur paroxysme.

Trois ans et une guerre sanglante plus tard, Mossoul se retrouve dans la même situation : une ville sunnite sécurisée par des forces à majorité chiite. La police fédérale arbore des drapeaux irakiens sur ses blindés et fait de son mieux pour apparaître neutre, mais la méfiance est palpable et dans certains quartiers, ce sont les miliciens chiites qui font la police.

À terme, un partage des pouvoirs devra être trouvé, sans quoi Mossoul pourrait retomber dans la violence.

Par James ANDRE , Abdallah MALKAWI , Georges YAZBECK