L'ouragan Nate approche des États-Unis

L’ouragan Nate poursuivait samedi sa route vers les États-Unis où plusieurs villes se préparent à l’affronter. Il a fait au moins 28 morts et causé d'importants dommages lors de son passage en Amérique centrale

La tempête tropicale Nate, qui s'est transformée samedi 7 octobre en ouragan, après avoir fait au moins 28 morts et causé d'importants dommages lors de son passage en Amérique centrale, poursuivait sa route vers les États-Unis où plusieurs villes comme la Nouvelle Orléans se mobilisent.

Le président Donald Trump a pris des dispositions d'urgence pour déployer une aide fédérale en cas de besoin.

Selon un communiqué du Centre national des ouragans (NHC) américain, publié à 12H00 GMT, l'œil de l'ouragan Nate se situait à quelque 395 kilomètres au sud-est de l'embouchure du Mississippi.

Inondations attendues

Le NHC avait annoncé vers 5H00 GMT que la tempête tropicale Nate s'était transformée en ouragan, de catégorie 1 sur les 5 que compte l'échelle Saffir-Simpson.

Nate se déplace à la vitesse de 35 km/h et pourrait atteindre la côte américaine dans les dernières heures locales de samedi.

Selon le NHC, il pourrait y avoir des inondations, pouvant atteindre les 2,7 mètres dans certaines zones.

La Nouvelle Orléans, dévastée par l'ouragan Katrina en 2005, qui a causé des centaines de morts, et d'autres villes américaines du golfe du Mexique, se mobilisent.

Un couvre-feu obligatoire à partir de 18H00 locales (23H00 GMT) va être institué à la Nouvelle Orléans et certaines zones ont reçu l'ordre d'être évacuées.

Au Mexique, Carlos Joaquin, le gouverneur de l'État de Quintana Roo, qui comprend la région touristique de Cancun, a suspendu les cours dans les écoles dès vendredi après-midi. Le gouverneur a également demandé à la population de "ne pas baisser la garde".

L’Amérique centrale dévastée

En anticipation de son passage dans le Golfe du Mexique, des plateformes pétrolières et gazières ont été évacuées.

Le sud-est des États-Unis a déjà été durement frappé en août par deux ouragans : Harvey au Texas et en Louisiane, qui a fait 42 morts et causé des dégâts matériels considérables, et Irma, qui, après avoir traversé les Antilles, a atteint la catégorie 5 et fait 12 morts en Floride.

Ponts détruits, routes inondées, arbres au sol et glissements de terrain: Nate a causé de lourds dégâts lors de son passage en Amérique centrale.

Le Costa Rica, le Nicaragua et le Honduras, les pays les plus durement touchés, commençaient à évaluer les dégâts alors que les pluies semblaient céder le pas.

Sous la violence de la tempête, des villages entiers étaient coupés du monde dans plusieurs pays de la région.

Selon les derniers bilans officiels des services de secours, la tempête a fait 13 morts au Nicaragua, 10 au Costa Rica, trois au Honduras et deux au Salvador.

Avec AFP

Première publication : 07/10/2017