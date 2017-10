Nate, rétrogradé en tempête tropicale, se dissipe au-dessus des États-Unis

Nate, rétrogradé dimanche matin en tempête tropicale, se dissipait rapidement à la suite de son entrée aux États-Unis. L’ouragan avait auparavant semé la destruction en Amérique centrale où au moins 31 personnes sont mortes.

La tempête tropicale Nate se dissipait rapidement dimanche à la suite de son entrée aux États-Unis, continuant néanmoins de déverser des pluies abondantes, après avoir semé la destruction en Amérique centrale où au moins 31 personnes sont mortes.

"Nate s'affaiblit rapidement mais la montée du niveau de la mer se poursuit... Des précipitations importantes se diffusent dans tout le sud-est des États-Unis", a indiqué le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, dans son bulletin d'information de 12H00 GMT.

Ses vents ne soufflaient plus qu'à 75 km/h, soit la moitié de leur maximum (150 km/h) atteint samedi, et devraient continuer de s'apaiser rapidement dans les prochaines heures.

Souvenirs doyuloureux à La Nouvelle-Orléans

Nate a atteint la côte américaine samedi soir en ouragan de catégorie 1, sur une échelle Saffir-Simpson de 5, avec moins de puissance que les prévisions des météorologues qui avaient annoncé qu'il serait en catégorie 2 (au moins 154 km/h de vent).

Il a été rétrogradé en tempête tropicale dimanche matin. Selon le bulletin du NHC, Nate se trouvait au-dessus du Mississippi et de l'Alabama (sud) et se dirigeait vers le nord-nord-est à environ 37 km/h.

Après avoir traversé le Golfe du Mexique, il a touché terre aux États-Unis dans le sud-est de la Louisiane, peu après 20h00 locales (01h00 GMT). Rappelant à La Nouvelle-Orléans les douloureux souvenirs du passage de l'ouragan Katrina en 2005, qui avait provoqué la mort d'au moins 1.800 personnes.

Le sud-est des États-Unis a déjà été durement frappé en août et septembre par deux ouragans: Harvey au Texas et en Louisiane, qui a fait 42 morts et causé des dégâts matériels considérables, et Irma, qui a fait 12 morts en Floride. L'ouragan Maria a lui laminé le territoire américain de Porto Rico et fait au moins 34 morts.

Nate a causé d'importants dégâts lors de son passage en Amérique centrale. Le Costa Rica, le Nicaragua et le Honduras ont été les pays les plus durement touchés, avec des villages entiers coupés du monde.

Au moins 31 personnes ont été tuées. Selon les derniers bilans officiels, Nate a fait seize morts au Nicaragua, dix au Costa Rica, trois au Honduras et deux au Salvador.

Avec AFP

Première publication : 08/10/2017