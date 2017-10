Décès de Jean Rochefort, grande figure du cinéma populaire français

Le comédien Jean Rochefort, l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français, est décédé à Paris dans la nuit de dimanche à lundi à 87 ans. L'acteur avait été hospitalisé en août dernier.

Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret et Jean Rochefort dans "Les grands ducs", de Patrice Leconte (1996)

Une grande figure du cinéma populaire français s’est éteinte. Le comédien Jean Rochefort est décédé dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 octobre, à 87 ans, a annoncé lundi sa fille Clémence. L'acteur, qui avait été hospitalisé en août dernier, est mort dans un hôpital parisien.

Immédiatement reconnaissable à sa voix chaude et ses belles moustaches, Jean Rochefort faisait partie de la "bande du Conservatoire" avec Jean-Pierre Marielle ou Philippe Noiret. Né en 1930, il a commencé sa carrière au théâtre à l'âge de 23 ans pour se tourner ensuite vers le cinéma, une passion jamais assouvie. Jean Rochefort a tourné plus d'une centaine de films, aussi bien de cinéma d'auteur que populaire.

Libertin cynique dans "Que la fête commence" de Bertrand Tavernier, il incarne un flegmatique valet anglais ("Les tribulations d'un chinois en Chine" de Philippe de Broca) comme un père de famille adultérin ("Un Éléphant ça trompe énormément" d'Yves Robert) ou un personnage poignant d'animateur radio solitaire dans "Tandem" de Patrice Leconte.

La mort ? "Je la sens venir"

Très apprécié du public comme de la grande famille du cinéma, Jean Rochefort a reçu trois Césars, pour ses rôles dans "Que la fête commence" en 1976, "Le Crabe-Tambour" en 1978, et un César d'honneur en 1999.

Bande annonce de "Que la fête commence" de Bertrand Tavernier (1975)

S'il avait du mal ces dernières années à déplier son "squelette plein d'arthrose", comme il le disait lui-même, Jean Rochefort n'a jamais pris sa retraite. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2015 avec le film "Floride" de Philippe Le Guay, adapté d'une pièce de théâtre de Florian Zeller, "Le Père". Il y a incarnait un octogénaire souffrant de la maladie d'Alzheimer.

Un tournage marquant qui l’a poussé à s’exprimer plusieurs fois sur la mort et la vieillesse ces dernières années. Durant l’été 2015, il avait confié au JDD : "Je la sens venir. Et il y a des moments où je suis content qu'elle arrive", avait ainsi déclaré l'acteur. "Le corps le demande, et la tête parfois aussi", avait-il poursuivi. "Mais on n'a pas envie de faire du chagrin aux autres." L'heure du chagrin est venu.

Jean Rochefort dans son dernier film "Floride" de Philippe Le Gay

Première publication : 09/10/2017