"Hollywood face au tabou du harcèlement sexuel"

On commence cette revue de presse internationale en Catalogne, où les opposants à la sécession ont manifesté, hier, à Barcelone.

«Vous ne pourrez pas diviser l’Espagne», titre le quotidien national El Mundo, qui entend dans ce cri de ralliement des unionistes «la clameur de la majorité silencieuse», mobilisée «massivement en faveur de l’unité, du pluralisme et de la démocratie constitutionnelle». «La fin de l’hégémonie», salue El Pais, pour qui la grande manifestation d’hier «pulvérise la version des indépendantistes». «L’argument qu’ils brandissent avec le plus de force a subi une défaite sans recours», et «l’idée fausse selon laquelle il existerait une peuple unique uni autour de leur cause et qui aurait, du même coup, toute la légitimité pour faire passer en force une sécession unilatérale, cette idée-là, vient d’être taillée en pièces». «La fin du silence», annonce le journal catalan El Periodico, alors que le président séparatiste de la Catalogne a laissé entendre hier qu’il était prêt à déclarer l’indépendance si le gouvernement central espagnol ne répondait pas aux propositions de médiations. La Vanguardia presse Carles Puidgemont de «faire un geste envers tous les Catalans». «Beaucoup d’entre eux se sont sentis humiliés par la répression du 1er octobre, mais d’autres ont eu le sentiment d’être niés par la stratégie indépendantiste», écrit le quotidien catalan, qui demande à Puidgemont, à la veille de son discours devant le Parlement de la Catalogne, de faire une déclaration «ferme et solennelle sur sa promesse d’indépendance», mais de convoquer aussi, des élections.

. Le journal rapporte que les Libériens aspirent à un «vrai changement», un changement promis par la plupart des candidats qui se sont engagés à s’attaquer à la corruption, à réparer l’économie, à rendre le pays auto-suffisant en matière alimentaire et à réconcilier une nation divisée. La majorité de ces candidats n’a cependant pas expliqué comment ils comptaient faire pour y parvenir, selon le journal libérien. «La paix et les élections ont été rétablis, mais la population aspire à davantage», confirme

The New Dawn

Également à la une de l'actualité ce matin : le licenciement hier aux États-Unis du très puissant producteur d’Hollywood Harvey Weinstein, soupçonné d’harcèlement sexuel. Le fondateur des sociétés de production Miramax et Weinstein Company, à l’origine notamment des films Shakespeare in Love et Pulp Fiction, avait pris les devants en annonçant prendre un congé illimité vendredi. Son départ est désormais acté, et c’est évidemment LE sujet de conversation du Tout-Hollywood, raconte

The New York Time