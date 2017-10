Football : la France domine le Bélarus et se qualifie pour le Mondial-2018

Solide face à une faible équipe du Bélarus, la France s’est logiquement imposée (2-1), mardi, au Stade de France. Un succès qui lui permet de composter son billet pour la Coupe du monde 2018, que la Russie organisera du 14 juin au 15 juillet.

C'est un grand "ouf" de soulagement pour le football français. Sous la pression de la Suède et contraints à un dernier effort, les Bleus ont parfaitement géré la réception du Bélarus, mardi 10 octobre au Stade de France. Vainqueurs 2-1 après une prestation correcte, les hommes de Didier Deschamps ont décroché leur qualification directe pour la Coupe du monde 2018, que la Russie accueillera l’été prochain.

Dans un Stade de France à guichets fermés, les Tricolores devaient gagner pour ne pas avoir à se soucier du résultat d’un indécis Pays-Bas - Suède. Face à un adversaire largement à sa portée, bon dernier du groupe A, les Bleus n’ont pas eu à forcer leur talent. Au terme d’un premier acte largement maîtrisé, ils sont rentrés aux vestiaires avec deux buts au compteur, par Griezmann (1-0, 27e) et Giroud (2-0, 33e), et un avantage minime, qui aurait pu être plus large si les visiteurs n’avaient pas marqué par Saroka sur leur seule opportunité (2-1, 44e).

Mise en veille

Puis, au retour des vestiaires, les Français sont retombés dans leurs travers. Brouillons, peu appliqués, ils se sont même fait peur sur une contre-attaque d’école bélarusse, conclue par un énorme raté de Saroka (64e), finalement signalé en position de hors-jeu. Difficile de savoir à ce moment précis si les Bleus avaient été tenus au courant du scénario batave : à Amsterdam, la Suède avait déjà très probablement dit adieu à la qualification directe, en étant menée 2-0 dès la pause.

Reste qu’informés ou non, les hommes de Didier Deschamps ont clairement manqué d’application durant le second acte, ne parvenant jamais ou presque à se montrer dangereux. Et même si, comme face à la Bulgarie en fin de semaine précédente, la prestation des Bleus n’a pas pleinement convaincu, l’essentiel a été fait. Victorieuse même sans briller, la France sera bien présente à la Coupe du monde 2018 – sa sixième consécutive – et ce, sans passer par les barrages. Une première depuis 2006, ce qui constitue déjà un petit exploit en soi.



Première publication : 10/10/2017