Macron et Merkel ensemble à la Foire du livre de Francfort

Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent mardi pour inaugurer la Foire du livre de Francfort, dont la France est l'invitée d'honneur, à l'heure où le président français compte sur l'appui de l'Allemagne pour "refonder l'Europe".

Pour quelques heures, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont échapper à leurs agendas surchargés pour une plongée dans le monde de la littérature. La chancelière allemande et le président français doivent co-inaugurer, mardi 10 octobre, la Foire du livre de Francfort, premier rendez-vous mondial de l’édition. Cette présence "symbolise la proximité entre l'Allemagne et la France, et leur engagement pour une Europe forte et unie", s'est félicité le directeur de la foire, Juergen Boos.

Plus de 7 150 exposants issus de 160 pays différents seront réunis dans la ville allemande jusqu'au 15 octobre. Cette année, et pour la première fois depuis 1989, la France est invitée d’honneur. Près de 200 auteurs de français ou francophones seront présent, dont Michel Houellebecq, aussi lu en Allemagne qu'en France, le prix Nobel J.M.G. Le Clézio, l'auteur de best-sellers Michel Bussi ou le Franco-Congolais Alain Mabanckou.

Un Erasmus pour artistes

Pour Emmanuel Macron, dont c'est la première visite à dimension culturelle à l'étranger depuis son élection, la foire "arrive à un moment clé" dans son offensive pour "refonder l'Europe", indique-t-on à l'Élysée.

Le président voit la culture jouer un rôle essentiel pour retisser les liens distendus entre Européens. "Le ciment le plus fort de l'Union européenne sera toujours la culture et le savoir. (...) Au lieu de déplorer le foisonnement de nos langues, il faut les considérer comme une chance", a-t-il ainsi déclaré dans son discours à la Sorbonne fin septembre.

À Francfort, le président français devrait promouvoir ses initiatives européennes au cours d'un débat organisé par l'université Goethe, en présence du Franco-Allemand Daniel Cohn-Bendit et du chercheur spécialiste de l'islam Gilles Kepel. Il veut notamment étendre le programme Erasmus en l'ouvrant aux artistes et accroître considérablement les échanges de jeunes entre pays durant leurs études.

Promouvoir le Français à l'étranger

Angela Merkel et Emmanuel Macron s'arrêteront devant une réplique de la presse de Gutenberg, avec laquelle ils imprimeront la première page de la déclaration universelle des droits de l'Homme. Les auteurs francophones l'utiliseront aussi pour imprimer, en français et en allemand, la première page de leur dernier livre paru en Allemagne.

Le français est la deuxième langue la plus traduite en Allemagne comme dans le monde, loin après l'anglais. L'allemand est pour sa part la troisième en France, après l'anglais et l'espagnol. Emmanuel Macron a récemment réaffirmé sa volonté de promouvoir davantage à l'international la langue française, dont "le potentiel" est "immense" selon lui.

Le nombre de francophones devrait augmenter de quelque 275 millions aujourd'hui à près de 700 millions d'ici 2050, majoritairement en Afrique, selon l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Avec AFP

Première publication : 10/10/2017