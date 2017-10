Mondial-2018 : tour du monde des pays qualifiés

Les éliminatoires du Mondial-2018, qui se tiendra l'été prochain en Russie, touchent à leur fin. Tour d'horizon des pays qualifiés et de ceux qui devront passer par les barrages.

Zone Europe : Allemagne et Espagne s'imposent, l’Islande crée la surprise

Quatorze places en phase finale de la Coupe du monde 2018 sont attribuées aux équipes européennes, l’une d’entre elles étant réservée à la Russie, pays hôte de la compétition. Auteurs d’un excellent parcours durant les phases de qualification, l'Espagne et l'Allemagne apparaissent déjà comme les deux favoris européens pour la conquête du trophée mondial l'été prochain. Les Islandais, sensation de l'Euro-2016 après avoir atteint les quarts de finale dès leur première participation, se sont qualifiés pour le premier Mondial de leur histoire en terminant premier du groupe I.

Qualifiés :

Russie (pays hôte)

France (1er groupe A)

Portugal (1er groupe B)

Allemagne (1er groupe C)

Serbie (1er groupe D)

Pologne (1er groupe E)

Angleterre (1er groupe F)

Espagne (1er groupe G)

Belgique (1er groupe H)

Islande (1er groupe I)

En barrage :

Suède (2e groupe A)

Suisse (2e groupe B)

Irlande du Nord (2e groupe C)

Irlande (2e groupe D)

Danemark (2e groupe E)

Italie (2e groupe G)

Grèce (2e groupe H)

Croatie (2e groupe I)

La Slovaquie (groupe F), plus mauvais 2e des qualifications, ne participera pas aux barrages. Les barragistes s'affronteront du 9 au 14 novembre en matches aller et retour, dont le tirage au sort sera effectué le 17 octobre.

Zone Afrique : le retour de l’Egypte

La liste intégrale des pays africains participant au Mondial-2018 ne sera connue que le 10 novembre. Pour l’instant, seules deux équipes se sont déjà qualifiées : le Nigeria et l’Égypte. Les Pharaons retrouveront la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990. La Tunisie, le Maroc et le Sénégal sont bien partis pour aller en Russie.

Qualifiés :

Nigeria (1er groupe B)

Égypte (1er groupe E)

En ballottage :

Tunisie et République démocratique du Congo (groupe A)

Maroc et Côte d’Ivoire (groupe C)

Sénégal, Burkina Faso, Cap-Vert et Afrique du Sud (groupe D)

Zone Amérique du Sud : le Brésil a son billet, l’Argentine sur la sellette

Le Brésil a déjà son billet pour le Mondial mais pas encore l'Argentine. La bande de Lionel Messi est très mal embarquée. Pour son dernier match le 11 octobre, l’équipe devra impérativement s’imposer face à l’Équateur. Dans la zone, Uruguay, Chili et Colombie sont en revanche bien partis et le Pérou est pour l'heure barragiste.

Qualifiés :

Brésil

En ballottage :

Uruguay, Chili, Colombie, Pérou, Argentine et Paraguay

Zone Amérique du Nord : le Mexique et le Costa Rica ont leur billet

Le Mexique et le Costa Rica sont d’ores et déjà qualifiés. Il suffira d'un succès aux États-Unis contre Trinidad et Tobago, déjà hors course, pour les rejoindre, quoi qu'il arrive dans les autres matchs. La place de quatrième du groupe, synonyme de barrage face à un représentant de l’Asie, se jouera entre le Panama et le Honduras.

Qualifiés :

Mexique

Costa Rica

En ballottage : États-Unis, Panama et Honduras

Zone Asie : l’Australie prive la Syrie de Mondial

En Asie, l'Iran, le Japon, la Corée du Sud et l'Arabie saoudite sont déjà qualifiés. Les quatre premiers qualifiés sont connus depuis début septembre. Pour la dernière place, l'Australie a mis fin au rêve du Mondial-2018 de la Syrie, en prolongation du pré-barrage retour de la zone Asie (2-1 a.p pour les Australiens; 1-1 à l'aller). Le pays défiera au mois de novembre, en match aller-retour, le pays qui finira 4e de la zone Concacaf (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes).

Qualifiés :

Iran

Corée du Sud

Japon

Arabie saoudite

En barrage :

Australie

Zone Océanie : la Nouvelle-Zélande en barrage

Vainqueur des Îles Salomon en finale de la zone Océanie, la Nouvelle-Zélande affrontera le cinquième de la zone Amsud en match aller-retour en novembre.

Première publication : 10/10/2017