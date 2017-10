Accusations de viol : le producteur Harvey Weinstein, nouveau paria d’Hollywood

Le roi d'Hollywood Harvey Weinstein a perdu sa couronne. Ces derniers jours, plusieurs actrices de premier plan ont pris la parole, mais aussi d’autres femmes, dont trois assurent que le magnat du cinéma les a violées.

Viols, avances très appuyées, exhibition… Harvey Weinstein est au cœur d’un gigantesque scandale à Hollywood. Après les révélations du New York Times jeudi, le magazine The New Yorker a pris la suite, mardi 10 octobre, avec de nombreux témoignages accablants contre le producteur hollywoodien.

L'actrice italienne Asia Argento et deux autres femmes y affirment ainsi avoir été violées par le co-fondateur du studio Miramax, qui a révolutionné le cinéma indépendant à Hollywood dans les années 1980 et plus encore 1990. Selon la fille du réalisateur italien Dario Argento, Harvey Weinstein aurait eu une relation sexuelle orale non consentie avec elle en 1997 dans une chambre d'hôtel de la Côte d’Azur. Dans le même article, Lucia Evans, une actrice, accuse le producteur de l'avoir forcée à lui faire une fellation en 2004 et une autre jeune femme, qui a souhaité garder l'anonymat, l'accuse d'une relation sexuelle forcée.

"Toutes les accusations de relations sexuelles non consenties sont réfutées par M. Weinstein", a commenté Sallie Hofmeister, sa porte-parole. Depuis les révélations du New York Times, le producteur s'est mis en congé de sa société, The Weinstein Company, dont le conseil d'administration l'a ensuite licencié, dimanche.

"Cela ne s'arrêtait pas. C'était un cauchemar", a déclaré au New Yorker Asia Argento, qui dit avoir été invitée par l'un des membres de l'équipe d'Harvey Weinstein, avant de se retrouver seule avec lui. Elle explique que l'incident a été "un traumatisme horrible". "J'ai été abimée", dit-elle. Elle raconte qu'Harvey Weinstein a insisté pour la voir, ce qu'elle accepté. Il a aussi eu d'autres relations sexuelles avec elle durant les cinq années suivantes. Elle les qualifie de consenties mais dit s'être sentie "obligée" de céder à ses avances.

Les Françaises Emma de Caunes et Judith Godrèche aussi

L'article du New Yorker mentionne également d'autres actrices, notamment Rosanna Arquette et la Française Emma de Caunes. Les deux femmes évoquent des rencontres lors desquelles le producteur a tenté d'avoir une relation sexuelle avec elles, sans succès.

Dans un article du New York Times également publié mardi, Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie décrivent des moments similaires, lors desquels elles ont refusé les avances très appuyées de celui qui est désormais le paria d'Hollywood. Après l'incident impliquant Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, qui était en couple avec l'actrice à l'époque, aurait demandé à Harvey Weinstein de ne plus jamais avoir de comportement équivoque avec elle, ce que l'acteur a confirmé au Times. Le quotidien new-yorkais mentionne aussi l'actrice française Judith Godrèche.

Le producteur assure que toutes les femmes qui ont fait état publiquement, en déclinant leur identité, de relations sexuelles avec lui, étaient consentantes, a affirmé sa porte-parole Sallie Hofmeister. "M. Weinstein a également confirmé qu'il n'y avait jamais eu de représailles contre des femmes qui avaient refusé ses avances", a-t-elle ajouté. Actuellement en cours de traitement, selon sa porte-parole, Harvey Weinstein "espère que, s'il fait suffisamment de progrès, il se verra offrir une seconde chance."

Clinton et Obama réagissent

Selon le New Yorker, Harvey Weinstein lui-même, assisté des avocats et de son équipe de relations publiques a fait en sorte, depuis des décennies, que rien ne soit rendu public quant aux cas de harcèlement, d'agression ou de viols présumés. Le producteur aurait même demandé à Asia Argento, ces derniers mois, de produire un témoignage en sa faveur.

L'ancienne candidate démocrate à la Maison Blanche, Hillary Clinton, s'est dite mardi "choquée et écoeurée par les révélations sur Harvey Weinstein", qui a financé ses campagnes électorales et celles de nombreux démocrates depuis des années. Les époux Obama ont également réagi, se disant "dégoûtés" par les récentes informations et saluant le "courage" des femmes qui ont brisé le silence.

The Obamas release a statement on Harvey Weinstein: pic.twitter.com/izktkIEkxC Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 10 octobre 2017

Première publication : 11/10/2017