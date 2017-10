Les incendies en Californie font au moins 17 morts

Les incendies qui font rage dans la région viticole du nord de la Californie, aux États-Unis, ont fait au moins 17 morts. Des centaines de pompiers peinent toujours à contenir les flammes.

Le bilan des violents incendies dans le nord de la Californie s'est alourdi à au moins 17 morts, selon le dernier bilan communiqué mercredi 11 octobre par les pompiers.

Onze des 17 décès sont survenus dans le comté de Sonoma, deux personnes sont également décédées dans le comté de Napa, trois dans celui de Mendocino et un dans le comté de Sutter.

Lors d'une conférence de presse, Robert Giordano, shérif du comté de Sonoma, a indiqué que 560 personnes n'avaient toujours pas été localisées, soulignant que la destruction de plus de 70 relais de téléphonie mobile compliquait la tâche des autorités.

Le service des pompiers de Californie a précisé dans un communiqué que l'incendie baptisé "Tubbs" avait brûlé depuis dimanche soir plus de 11 000 hectares et détruit plus de 570 bâtiments, dont 550 résidentiels. Près de 650 soldats du feu sont mobilisés sur ce site car environ 16 000 structures sont toujours menacées.

Un retour des vents puissants

La baisse des températures, des vents moins violents et les brumes côtières ont permis aux pompiers de lutter plus efficacement contre les flammes ces dernières heures, mais de nombreuses habitations et exploitations vinicoles restent menacées. Ces incendies avancent extrêmement rapidement, attisés par des vents forts. Et cela ne devrait pas se calmer. La police de Santa Rosa a prévenu sur Facebook que les services météorologiques prévoyaient un "retour des vents puissants sur la région à partir de mercredi soir [...] et jusqu'à jeudi matin".

Il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences économiques des incendies, selon Napa Valley Vintners, une coopérative qui regroupe 550 exploitations vinicoles, mais quatre d'entre elles ont été totalement ou en grande partie détruites et neuf ont subi des dégâts. Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle.

En images : les incendies spectaculaires en Californie Une maison brûlée à Napa, le 9 octobre 2017. © Josh Edelson, AFP

Un pompier lutte contre les flammes à Napa, le 9 octobre 2017. © Josh Edelson, AFP

Une voiture de police bloque la route 241 près d'Orange, le 9 octobre 2017. © Robyn Beck, AFP

Un hélicoptère largue de l'eau au-dessus d'Anaheim, le 9 octobre 2017. © Frederic J. Brown, AFP

Un McDonald's détruit par les flammes à Santa Rosa, le 10 octobre 2017. © Josh Edelson, AFP

Une cuve de fermentation laisse couler du vin dans le domaine de Paradise Ridge à Santa Rosa, le 10 octobre 2017. © Josh Edelson, AFP

Un homme fouille des débris après un incendie qui a détruit son quartier à Santa Rosa, le 10 octobre 2017. © David McNew, Getty Images North America, AFP

À Glen Ellen, des ouvriers nettoient la chaussée où se sont écoulées des matières dangereuses après l'incendie, le 10 octobre 2017. © Justin Sullivan, Getty Images North America, AFP

Un champ de vignes recouvert de fumée dans la vallée de Napa, le 10 octobre 2017. © Ezra Shaw, Getty Images North America

Des bâtiments détruits par les flammes à Napa, le 10 octobre 2017. © Ezra Shaw, Getty Images North America



















Avec AFP et Reuters

Première publication : 11/10/2017