Catalogne : les indépendantistes déçus, mais Puigdemont conserve leur soutien

Le discours de Carles Puigdemont a laissé un goût amer aux indépendantistes catalans, mais ces derniers savent que sa décision est purement politique et qu'il n'a pas dit son dernier mot.

"La photo de la déclaration d'indépendance sans déclaration d'indépendance", commente sur Twitter la journaliste Ana Delgado Barragánà (@delgadobarragan). Ce montage de photos avant/après, saisies par le photographe de Reuters Ivan Alavaro, a fait le tour des réseaux sociaux et résume, à lui seul, les réactions suscitées par le discours de Carles Puigdemont, qui a promis, mardi 10 octobre, l'indépendance mais a dit souhaiter attendre avant de la mettre en application. "Le président de la région a mené l'indépendance au Parlement mais l'a retirée de la rue", a estimé la journaliste espagnole.

Les clichés illustrent parfaitement la déception des indépendantistes catalans, qui espéraient que le président de la Generalitat proclame l'indépendance de la région. C'est d'ailleurs ce mot ("decebut" en catalan) qui revient le plus souvent dans les commentaires des sécessionnistes.

"Triste, déçu, trahi, outragé ...", écrit l'indépendantiste catalan @perotcontes, reflétant l'état d'esprit de la CUP, le parti radical d'extrême-gauche catalan, dont il relaie quelques tweets. "Ce n'était pas l'accord prévu avec le gouvernement [...] La confiance est touchée", indique le parti, avant de préciser qu'il a finalement signé une déclaration de principe avec la coalition indépendantiste Junts pel Si, dirigée par Puigdemont.

Dans l'ensemble, les commentaires restent plus mesurés, à l'image de celui du Barcelonais @OscarMdeR. "Je suis très déçu aujourd'hui. J'espère que l'information qui ne nous parvient pas justifie un tel discours."

Les indépendantistes veulent garder la tête froide et continuent de soutenir Carles Puigdemont. "J'ai été déçu, mais parfois je pense que c'est le plus approprié, l'Europe observe et nous verrons bien s'il y a un dialogue", note @jordiloire1.

Certains y voient même une stratégie politique, comme @xavidomenech99. "Initialement déçu, mais peu à peu conscient que nous sommes confrontés à une stratégie intelligente pour infliger un coup fatal à l'adversaire", indique-t-il.

Reste que l'idée d'un dialogue avec Madrid paraît utopique aux yeux des indépendantistes, qui gardent en tête les violences policières lors du référendum du 1er octobre. "Demain commence l'opération dialogue de Rajoy !", persifle @Gatosombra1, qui l'imagine comme une descente de police.

