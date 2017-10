Vidéo : bloqués entre la Birmanie et le Bangladesh, l'exode impossible des Rohingya

Chaque jour, de nouveaux Rohingya fuient leurs terres dévastées vers les côtes birmanes dans l'espoir de rallier le Bangladesh. En attendant de prendre une embarcation de fortune, ils attendent le long de plages dans des conditions critiques.

Persécutés par l'armée birmane, des Rohingya, minorité musulmane en Birmanie, fuient par dizaine leurs terres pour échapper aux combats qui font rage dans l'État d'Arakan (ou Rakhine en birman), depuis le 25 août.

Récemment, plusieurs bateaux ont chaviré, provoquant la mort de dizaines de ces musulmans de Birmanie. Malgré le danger, ils attendent d'embarquer pour le Bangladesh, sans vivres, ni secours. Les reporters de France 24 Clovis Casali et Charles Dupoizat s'y sont rendus, accompagnés de militaires birmans et d'officiels bangladais.

"C'est impossible pour nous de vivre en Birmanie, explique l’un d’entre eux. On n'a même pas le droit de sortir de chez nous. On nous interdit d'aller aux champs travailler nos terres. Les habitants du coin viennent aussi nous attaquer et voler notre bétail."

Mais la réponse des politiques est sans appel : "Retournez dans vos villages". Mohammed Sufiur Rahman, ambassadeur du Bangladesh en Birmanie, explique : "Vous savez la vie est tres difficile au Bangladesh aussi. On discute déjà avec les autorités birmanes pour ramener ici les gens partis au Bangladesh."

Les deux pays commencent tout juste à discuter au sujet de cette crise humanitaire, qualifiée de nettoyage ethnique par les Nations unies.

Première publication : 11/10/2017