La police new-yorkaise enquête sur une agression sexuelle présumée de Harvey Weinstein

La police de New York a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête concernant le producteur de cinéma, Harvey Weinstein, à propos duquel les témoignages d'agressions sexuelles affluent. L'investigation vise des faits remontant à 2004.

Après les nombreuses révélations concernant les agissements du célèbre producteur américain Harvey Weinstein, la police de New York a annoncé, jeudi 12 octobre, avoir ouvert une enquête sur une agression sexuelle présumée remontant à 2004, dont le producteur est accusé.

Depuis la publication d'un article du New York Times le 5 octobre, les accusations de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols visant le ponte hollywoodien se multiplient, certaines remontant à plus de vingt ans.

La police de New York n'a pas donné de détail sur les faits visés par l'enquête, mais selon le quotidien new-yorkais Daily News, la justice chercherait à recueillir des éléments concernant des accusations de l'actrice Lucia Evans, publiée mardi 10 octobre par le magazine américain "The New Yorker". Celle-ci assure que Harvey Weinstein l'aurait forcée à lui faire une fellation en 2004, à New York. Dans le même article, deux autres femmes, actrices, ou aspirantes actrices rapportent avoir été violées par le producteur.

Une autre enquête new-yorkaise en 2015

En 2015, la police de New York avait déjà ouvert une enquête après un dépôt de plainte par une mannequin italienne, Ambra Battilana Gutierrez, affirmant que Harvey Weinstein l'avait agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel.

Les policiers avaient fait réaliser un enregistrement d'une conversation, lors de laquelle il tentait de l'attirer de nouveau dans sa chambre avec insistance, ce qu'elle avait refusé. À l'issue de l'enquête, le procureur de Manhattan Cyrus Vance [qui avait inculpé DSK en mai 2012] avait décidé de ne pas poursuivre, estimant que les éléments de preuves étaient insuffisants.

Première publication : 12/10/2017