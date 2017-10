Audrey Azoulay à l'Unesco : de la fiction à la réalité ?

L'ancienne ministre de la Culture de François Hollande, Audrey Azoulay, brigue la présidence de l'Unesco. Forte de son parcours professionnel entièrement dédié à la culture, la Française croit en ses chances. Portrait.

Audrey Azoulay vainqueur à la photo-finish de la course à la présidence de l'Unesco ? Ce scénario, fort ambitieux lors de l’entrée en campagne de l’ancienne ministre française de la Culture, semble aujourd’hui alimenté par les derniers événements survenus cette semaine. En témoigne son arrivée à la deuxième place ex-æquo avec la candidate de l'Égypte, jeudi 12 octobre, lors du quatrième tour de l'élection du directeur général de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

La Française et l'Égyptienne Mouchira Khattabi ont obtenu chacun 18 voix, derrière devant le Qatari Hamad bin Abdulaziz Al-Kaowari (22 voix). Audrey Azoulay a comblé le retard qu'elle accusait au départ sur les favoris se plaçant même en tête mercredi à l'issue du troisième tour. Un scrutin aura lieu demain pour départager la France et l'Égypte et décider qui livrera le duel face au Qatar lors du vote final.

La Française de 45 ans revient pourtant de loin. Sa candidature a été déposée in extremis auprès de l’organisation fragilisée par ses dissensions politiques, à la date limite du 15 mars. Alors ministre de la Culture de François Hollande, elle n'a pu se consacrer pleinement à sa campagne qu'à partir du mois de mai après la passation de pouvoir avec Françoise Nyssen.

"Elle s'est lancée sans moyens, autant dire en brasse coulée. Mais elle a un vrai projet et de plus en plus de soutiens. On commence à se dire que c'est jouable", pointe l'un de ses conseillers sur Europe 1. "Tout est possible. Il y a huit ans, personne n'avait vu venir Irina Bokova [la présidente actuelle de l'Unesco]", aime rappeler elle-même Audrey Azoulay.

L'atout diversité d'Audrey Azoulay

Pour briguer ce poste, l'ancienne ministre veut redonner à l'Unesco sa vocation universelle. Un objectif difficile à l'heure où certains pays membres comme le Japon , la Chine, les États-Unis ou Israël tentent de politiser l'action de l'agence. En plein scrutin, ces deux derniers ont d'ailleurs annoncé leur retrait de l'Unesco pour protester contre son action "anti-israélienne".

Face à ses dissensions, Audrey Azoulay veut faire consensus. Elle met en avant son pedigree. Sa famille est l'incarnation vivante des liens qui unissent les deux rives de la Méditerranée : sa grand-mère est juive séfarade. Son père, conseiller auprès du roi du Maroc, et sa mère, écrivaine, ont toujours vécu entre Rabat et Paris où Audrey Azoulay est née en 1972. Sa tante est également une femme de lettres et journaliste à Télérama.

De Sciences Po au CNC

Le parcours brillant d'Audrey Azoulay est typique des élites politiques françaises d'aujourd'hui. Après une maîtrise des sciences de gestion l'université Paris-Dauphine et d'un master en administration des affaires (MBA) de l’université de Lancaster au Royaume-Uni, elle intègre Sciences Po Paris puis l'École nationale d'administration (ENA) dont elle sort diplômée en 2000, au sein de la promotion Averroès.

Dès sa sortie de l'ENA, son choix est fait : elle travaillera dans la culture. D'avril 2000 à juillet 2003 elle occupe les fonctions d'adjointe, puis de chef du bureau du secteur audiovisuel public, chargée de la stratégie et du financement des organismes du secteur à la direction du développement des médias. Après un passage par la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, elle rejoint le Centre nationale du cinéma (CNC). Un établissement public où elle restera neuf ans, occupant tour à tour les postes de directrice adjointe de l'audiovisuel, directrice financière puis directrice générale délégué, véritable numéro deux du centre. Une étape de sa vie qui la marque durablement : "Ce qui m'a construite le plus professionnellement, c'est le cinéma, le CNC, c'est la soute, le cambouis de tout le système." Elle n'a de cesse de défendre l'exception culturelle française face au rouleau compresseur américain. Une expérience qu'elle aime mettre en avant pour souligner la cohérence de sa candidature à la tête d'une institution qui a notamment la charge de protéger le "patrimoine mondiale de l'humanité".

Une "fille bien" à l'Élysée

En 2014, elle rencontre François Hollande à l'occasion d'un voyage présidentiel au Mexique. Le dirigeant socialiste est séduit par la compétence et l'énergie de l'énarque. "C'est une fille bien, il faut lui trouver un poste", aurait confié le chef d'État à l'issue de la visite, selon l'Express. Cinq mois plus, tard, Audrey Azoulay est nommée conseillère chargée de la culture et de la communication à l'Élysée. Elle l'épaule sur les gros dossiers du moment comme la réforme du régime des intermittents ou Hadopi et l'accompagne lors de ses sorties culturelles. En fine connaisseuse du monde du cinéma, c'est à elle que revient la charge de superviser les projections de l'Élysée du dimanche soir. Certains médias lui prêtent alors une proximité avec Julie Gayet, la compagne du président.

François Hollande aime la légèreté et l'humour qu'apporte Audrey Azoulay et qui tranche avec l'austérité de la plupart des technocrates qui peuplent le Palais. L'influence de la jeune femme grandit peu à peu à l'Élysée à tel point que l'Obs la place en couverture en février 2015 pour incarner la "jeune garde du président". Mais, malgré cette une, Audrey Azoulay reste alors inconnue du grand public.

Sous le feu des projecteurs

Le maroquin ne se fait pas attendre. Un anonymat relatif qui se brise le 11 février 2016 lorsqu'elle est nommée ministre de la Culture et de la Communication. À la surprise générale, elle remplace Fleur Pellerin, sa condisciple à l'ENA. Preuve de son manque de notoriété, la haute fonctionnaire ne dispose pas lors de sa nomination de page Wikipedia à son nom, ni de compte Twitter certifié. Une hérésie à l'heure de la communication permanente en politique et dont le réseau social de microblogging fera les gorges chaudes. "L'erreur" est rapidement réparée et aujourd'hui Audrey Azoulay, ou du moins son équipe de communication tweete régulièrement sur ses projets pour l'Unesco.

Nommée pour la dernière année du quinquennat, la visibilité de son action est largement phagocytée par la place que prend l'élection présidentielle dans le débat public. La néo-ministre est surtout là pour assurer le service après-vente des politiques menées par ces prédécesseurs Aurelie Filipetti et Fleur Pellerin. En arrivant, elle n'a qu'à parapher l'accord sur les intermittents du spectacle. Puis, Manuel Valls lui offre un budget à la hausse et un dégel des crédits à la culture. Audrey Azoulay peut alors vanter un budget de la culture atteignant les 10 milliards d’euros, et 1% du budget de l’État. Un chiffre largement gonflé, comme le souligne le site spécialisé Profession Spectacles.

L'Unesco : un recasage ?

Lors de la campagne présidentielle, le train du renouveau est en marche mais Audrey Azoulay reste fidèle à François Hollande jusqu'au bout, quitte à rester sur le carreau. Selon Le Monde, elle aurait demandé une investiture socialiste dans une circonscription parisienne pour les élections législatives. Faveur refusée par la baronne et édile locale, Anne Hidalgo.

Qu'à cela ne tienne ! François Hollande a une autre idée en tête pour "recaser" sa protégée. C'est lui qui l'a enjoint à déposer sa candidature à la présidence de l'Unesco, malgré la règle tacite qui empêche l'État où siège une organisation internationale de candidater à sa direction. La décision fait un tollé. Certains y voient une "insulte aux pays arabes", qui auraient reçu l'engagement moral de voir "ce poste revenir à l'un des leurs". Une pétition de 50 intellectuels arabes est remise au ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour protester contre cette "provocation". Une levée de boucliers qui prend aussi un visage plus nauséabond. Car Audrey Azoulay est juive. Sur les réseaux sociaux, la protestation intellectuelle laisse place à de violentes charges antisémites.

"Ce n'est ni le tour des pays arabes ni celui de la France, mais celui de l'Unesco qui arrive à un tournant de son histoire et doit entrer dans le XXIe siècle", objecte-t-elle dans une interview à Jeune Afrique. "J'ai une vraie envie pour ce poste parce qu'il porte des valeurs universelles et humanistes. L'Unesco, c'est la connaissance de l'autre", formule la candidate.

Donnée perdante sur la ligne de départ, Audrey Azoulay a pourtant peu à peu réussi endosser le costume de favorite. L'ancienne ministre a été bien aidée par son ange gardien François Hollande dont le bilan en matière de politique culturelle à l'étranger est unanimement loué. À son initiative et celle des Émirats arabes unis, un fonds de 75 millions de dollars, dont 30 millions de la France, a été trouvé pour protéger les sites meurtris par la guerre et lutter contre le pillage des objets d’art. Audrey Azoulay profite aussi de la bienveillance du nouveau président : Emmanuel Macron a multiplié les marques de soutien.

Pour être élue, Audrey Azoulay devra surmonter le piège du vote intermédiaire, vendredi 13 octobre, où un "front arabe" pourrait se dessiner contre elle. Si elle y parvient, elle affrontera lors du cinquième ultime tour le Qatari Hamad bin Abdulaziz Al-Kaouari. Le nom du vainqueur sera ensuite entériné par les 195 pays membres de l'ONU.

Première publication : 12/10/2017