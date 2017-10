Le bilan des incendies en Californie s'alourdit à 35 morts

Les feux qui ravagent le nord de la Californie depuis dimanche continuent leur progression meurtrière. Le dernier bilan s'élevait, vendredi, à 35 morts. Plus de 200 personnes sont portées disparues.

Depuis cinq jours, le nord de la Californie est ravagé par les flammes. Pas moins de 17 incendies dévaste cette région, joyau de la viticulture américaine, depuis dimanche dernier, causant des dommages considérables. Au moins 90 000 hectares partis en fumée, près de 5 700 bâtiments détruits, plus de 20 000 personnes évacuées, mais surtout un bilan humain qui s’alourdit chaque jour, en faisant l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la région.

Trente-cinq personnes ont péri dans les incendies, selon Reuters. Les autorités s’attendent à voir le bilan s’alourdir à nouveau au fil de l’avancée des 8 000 pompiers déployés dans la région. Dans le comté de Sonoma, à une centaine de kilomètres au nord de San Francisco, les autorités restent sans nouvelles de 235 personnes.

Si les pompiers ont enregistré quelques avancées sur le flanc nord des incendies, sur le flanc sud, le retour de vents chauds et secs est susceptible d’attiser les flammes, a annoncé Bret Gouvea, le chef adjoint des services d’exploitation forestière et de protection contre les incendies (Cal Fire), lors d’une conférence de presse. Des vents soufflant autour de 100 km/h et un taux d’humidité très faible de 10% étaient attendus vendredi soir et samedi matin dans le nord de la Californie, a annoncé le National Weather Service.

Plans d'urgence en préparation

Des plans d’urgence ont été préparés pour évacuer la population en cas de propagation des feux. La ville de Calistoga, dans la vallée viticole de Napa, est l’une des plus menacées. Les 5 000 habitants, évacués mercredi, ont toujours ordre d’éviter la zone.

Du côté de Santa Rosa, la plus grande ville de la région viticole, à une heure de voiture de San Francisco, des progrès sur le terrain ont en revanche permis aux autorités de commencer à envisager le retour de certains des 25 000 habitants évacués, notamment à Santa Rosa.

Le gouverneur de Californie Jerry Brown a prévu de se rendre samedi dans la région, au côté des deux sénatrices de l’Etat, Dianne Feinstein et Kamala Harris.

Causes non établies

Les causes de ces incendies n’ont pas encore été établies, mais les vents violents qui contribuent à la propagation des flammes pourraient avoir provoqué les départs de feu en arrachant des lignes électriques à haute tension. Les autorités ont demandé à la compagnie locale d’électricité, PG&E, de conserver la trace de tout indice, notamment les "poteaux tombés, les conducteurs et les équipements associés dans chaque incendie" dans les comtés de Napa, Sonoma et Solano.

Au moins 13 vignobles ont été endommagés dans la région de Napa. Il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences économiques des incendies, selon la Napa Valley Vintners, coopérative qui regroupe 550 exploitations vinicoles. Les vendanges étaient achevées à 90% quand les sinistres se sont déclarés. L’industrie de la marijuana légale a également été frappée, 20 exploitations ont été ravagées par les flammes dans les comtés de Sonoma, Mendocino et Napa, a annoncé une association de cultivateurs.

Les feux de forêt ont ravagé cette année aux Etats-Unis 3,2 millions d’hectares, une surface historique juste derrière celles enregistrées en 2012 et 2015, la pire année recensée avec 3,6 millions d’hectares brûlés.

