Côte d'Ivoire : un avion cargo s'abîme au large d'Abidjan

Le crash d'un avion cargo au large d'Abidjan, samedi, a fait au moins quatre morts et six blessés. Parmi les blessés figurent quatre Français et deux Moldaves, selon le porte-parole de l'état-major des armées.

Un avion cargo s'est abîmé dans l'océan, samedi 14 octobre, peu après son décollage de l'aéroport international d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, faisant quatre morts.

"Dix personnes étaient à bord, des Moldaves et des Français. Les quatre victimes décédées sont de nationalité moldave", a déclaré le le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Patrick Steiger. Et de préciser que les blessés – dont quatre soldats français – ont été acheminés dans le camp militaire français, situé en bout de piste de l'aéroport d'Abidjan.



L'avion, de type Antonov, avait été affrété par l'armée française dans le cadre de la force Barkhane pour effectuer des missions logistiques, Abidjan étant l'une des plates-formes logistiques dédiées aux opérations françaises en Afrique de l'Ouest.

On ignore à ce stade les causes de l'accident, qui s'est produit en plein orage, avec pluies violentes et éclairs.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 14/10/2017