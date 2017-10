Syrie : Mayadine reprise à l'EI, Raqqa sur le point d'être libérée

Les forces armées syriennes ont repris, samedi, aux combattants du groupe État islamique le contrôle de la ville de Mayadine, dans l'est du pays. La ville de Raqqa, dans le centre, serait, elle, sur le point de d'être libérée.

L’organisation État islamique (EI) est plus que jamais acculée en Syrie. Samedi 14 octobre, les forces armées syriennes ont repris le contrôle de la ville de Mayadine aux combattants jihadistes, tandis que Raqqa, fief historique de l'EI, serait en passe de tomber, selon les milices kurdes sur place.

À Mayadine qui se situe sur les bords de l'Euphrate, non loin de la frontière irakienne, les jihadistes ont connu un "effondrement" dans leurs rangs, a précisé une source militaire. L'offensive au sol des forces gouvernementales a été menée avec l'appui de l'aviation russe.

En juin 2017, des responsables des services de renseignement américains avaient rapporté que l'EI avait transféré vers Mayadine une grande partie de ses structures de commandement et de propagande qui étaient établies à Raqqa.

La chute de Raqqa serait imminente

La ville de Raqqa, dernier grand bastion urbain de l’EI, serait justement sur le point de tomber, ont annoncé, samedi, les Unités de protection de peuple (YPG), les milices kurdes participant à l'offensive contre cette agglomération.

Dans la ville, une centaine de jihadistes du groupe État islamique se sont rendus, a annoncé samedi la coalition internationale conduite par Washington. "Ceux qui se sont rendus sont des locaux, pas des étrangers. Les étrangers ne se sont pas encore rendus", a précisé le responsable s'exprimant sous l'anonymat. La coalition internationale refuse catégoriquement une éventuelle évacuation des derniers combattants étrangers retranchés dans la ville syrienne. Quelque 150 combattants étrangers seraient encore retranchés à Raqqa, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par la coalition, sont entrées dans Raqqa pour la première fois en juin et ont progressivement repris près de 90 % de la ville, les jihadistes y conservant des poches. Ces derniers jours, des discussions ont été menées pour assurer la reprise des poches et permettre l'évacuation des civils pris au piège des combats, parfois utilisés par les combattants comme boucliers humains.

Les négociations étaient conduites par le Conseil civil de Raqqa, une administration locale lié aux FDS, et des figures tribales. Quelque 1 500 civils ont ainsi pu fuir cette semaine en vertu d'une trêve tacite accompagnant ces discussions, selon la coalition, qui a évalué jeudi à environ 4 000 le nombre de civils encore présents à Raqqa.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 14/10/2017