Foot européen : le PSG prend le large, City s'offre un carton

Le PSG miraculé, City intouchable, le Barça accroché, la Juve dans le dur… Le week-end dernier, après une trêve internationale bien méritée, le retour du football sur les pelouses européennes n'a pas manqué de piquant. Bilan.

• Premier League : surpuissant, City prend les devants

Co-leader de Premier League avant la 8e journée, Manchester City a profité du nul de Manchester United à Liverpool (0-0) pour prendre seul la tête du championnat anglais. Les Citizens ont étrillé Stoke City, 7 buts à 2, et prennent deux points d’avance.

Derrière, Chelsea glisse au cinquième rang après une défaite inattendue sur la pelouse de la lanterne rouge Crystal Palace (2-1), tandis que Watford continue de briller. Le club de la banlieue de Londres a dominé Arsenal (2-1) et grimpe en quatrième position, juste derrière Tottenham, vainqueur sur le fil de Bournemouth (1-0).

• Liga : premier accroc pour le Barça, Valence régale

Après un début de saison parfait – sept victoires en sept journées –, le FC Barcelone a abandonné ses premiers points sur la pelouse de l’Atletico Madrid (1-1). Les Catalans restent en tête de la Liga, suivis par le FC Valence, auteur d’un carton face au Betis Séville (3-6). Un match fou, qui a vu le club "ché" mener de quatre buts avant de se faire rejoindre 3-4 dans les derniers instants, avant de reprendre le large.

Derrière le duo méditerranéen, le Real Madrid poursuit sa remontée. Les hommes de Zinédine Zidane, qui ont fait le job face à Getafe (1-2), complètent le podium à cinq points du leader.

• Ligue 1 : le PSG prend le large, ses poursuivants marquent le pas

Grosse opération pour le PSG, miraculé à Dijon (1-2), et qui compte désormais six points d’avance en tête de la Ligue 1. Les Parisiens profitent de la défaite de Monaco à Lyon (2-3), mais aussi du nul de Marseille à Strasbourg (3-3) et de celui de Nantes à Bordeaux (1-1). Du coup, Saint-Étienne profite de cette 9e journée pour se positionner sur le podium, à la faveur d’un probant succès contre Metz (3-1).

Dans la deuxième partie de tableau, Lille n’en finit plus de peiner. Les joueurs de Marcelo Bielsa ont craqué en toute fin de match contre Troyes (2-2) et n’ont plus gagné depuis le 6 août dernier. Ils pointent à la 16e place du classement. Inquiétudes également du côté de Rennes, quinzième et auteur d’une piètre performance sur la pelouse de Guingamp (2-0).

• Serie A : l'Inter s’offre le derby, la Lazio se paie la Juve

Petit séisme en Italie, où la Juventus Turin a été éjectée du podium après une défaite à domicile face à la Lazio Rome (1-2). Les Bianconeri comptent désormais cinq points de retard sur le Napoli, qui a signé à la Roma son huitième succès en autant de journées (0-1). Deuxième au classement, l’Inter Milan capitalise sur son derby victorieux face à l’AC Milan (3-2).

En bas de tableau, le Genoa s’extirpe de la zone rouge à la faveur de son premier succès en Serie A, en déplacement à Cagliari (2-3). Et lundi soir, le petit club de Benevento se rend à Vérone pour aller chercher ses premiers points de la saison face au Hellas. Après sept défaites de rang, il y a déjà urgence pour le promu.

• Bundesliga : Dortmund chute, le Bayern se rapproche

Les écarts de resserrent en tête de la Bundesliga, où le leader Dortmund a été accroché à la maison par Leipzig (2-3). Le Borussia voit du coup revenir le Bayern Munich à deux longueurs, puisque les Bavarois se sont amusés à l’occasion de la réception de Fribourg (5-0).

En fond de classement, la galère se poursuit pour Cologne, qui a essuyé sa septième défaite en huit rencontres. Un revers sur le terrain du VfB Stuttgart (2-1) qui place la lanterne rouge à déjà six points de Fribourg, seizième.

Première publication : 16/10/2017