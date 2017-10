Syrie : l'armée israélienne détruit une batterie de missiles à l'est de Damas

L'armée de l'air israélienne a annoncé lundi avoir pris pour cible une batterie anti-aérienne syrienne qui avait tiré deux heures plus tôt sur ses avions en mission de reconnaissance au-dessus du Liban.

L'armée israélienne a annoncé, lundi 16 octobre, avoir pris pour cible une batterie de missiles à 50 kilomètres de Damas, après un tir de missile syrien visant des appareils israéliens qui étaient en reconnaissance au-dessus du Liban. Selon son porte-parole, le colonel Jonathan Conricus, il s'agit "du premier tir syrien en direction d'appareils israéliens survolant le Liban depuis le début de la guerre en Syrie en 2011".

"Nous savons par nos services de renseignement que c'était une batterie contrôlée par le régime syrien, que nous tenons responsable du tir", a-t-il ajouté.

Cet incident coïncide avec la visite attendue ce lundi en Israël du ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu, dont le pays soutient le régime de Bachar al-Assad et dont l'engagement militaire en Syrie depuis 2015 a permis à celui-ci de renverser la donne en sa faveur face aux insurgés et aux jihadistes. Depuis le début de l'implication russe en Syrie, Israël cherche à coordonner son action avec Moscou pour éviter un incident militaire.

"On a notifié les Russes en temps réel" de l'attaque contre la batterie syrienne, a assuré le colonel Conricus.

Frappes ponctuelles

Israël et la Syrie restent officiellement en état de guerre depuis des dizaines d'années. Les relations sont d'autant plus tendues que le régime syrien est soutenu par le Hezbollah, mais aussi par l'Iran, l'autre bête noire d'Israël. Depuis le début de la guerre en Syrie, le gouvernement de Benjamin Netanyahou suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation chez son voisin, veillant à ne pas être aspiré dans le conflit tout en frappant ponctuellement des positions du régime syrien ou des convois d'armes à destination du Hezbollah libanais, en fonction de ce qu'il présente comme ses intérêts.

Le plus sérieux accrochage date de la nuit du 16 au 17 mars 2017 quand l'aviation israélienne avait ciblé en Syrie un convoi d'armes, présenté comme destiné au Hezbollah. L'armée syrienne avait riposté avec des moyens anti-aériens et Israël avait intercepté un missiles tiré en direction de son territoire. Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman avait alors prévenu que, "la prochaine fois que les Syriens utilisent leurs systèmes de défense aérienne contre nos avions, nous les détruirons sans la moindre hésitation".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 16/10/2017